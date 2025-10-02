Baby Bump फ्लॉन्ट करतीं दिखीं कटरीना, वायरल हुई तस्वीरें! लोगों ने कहा- कहीं ये वो वाली फोटो तो नहीं…

Katrina Kaif Pregnancy Photoshoot: सोशल मीडिया पर एक बार फिर से कैटरीना कैफ की तस्वीर वायरल हो रही है, और इस बार हर किसी की नजर उनके बेबी बम्प पर टिक गई है. तस्वीर में कैटरीना बिलकुल सिंपल नजर आ रही हैं. वो वर्कआउट करती दिख रही हैं. इस दौरान उनका बेबी बम्प भी साफ नजर आ रहा है. फैंस तो जैसे ये तस्वीरें देखकर पागल हो गए हैं. लोग कमेंट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और चुपचाप यह अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या ये कटरीना की ही तस्वीरें हैं?

दरअसल, लोगों का अंदाजा लगाना इसलिए सही माना जा रहा है क्योंकि, ये फोटोज कटरीना के ऑफिशिल इंस्टा हैंडल से पोस्ट नहीं हुई हैं. किसी फैन पेज से वायरल हुई ये फोटोज सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं. इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं. लेकिन, जैसे ही सोशल मीडिया पर ये फोटो आई, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. किसी ने लिखा, “इतनी खुशी हो रही है, बधाई हो!” तो किसी ने कहा, “लगता है ये कोई AI तस्वीर है, लेकिन फिर भी वाह, गॉड ब्लेस यू कैट.”

फोटोज में कटरीना की मासूमियत ने फैंस का दिल जीत लिया है. कटरीना अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखती हैं. यही वजह है कि उन्होंने प्रेग्नेंसी को लेकर अनाउंसमेंट को करदी, लेकिन अबतक कोई भी पोस्ट या फोटोज नहीं शेयर की.

फैंस की एक्साइटमेंट चरम पर

ये पहली फोटोज हैं जिसमें बेबी बंप के साथ कटरीना नजर आ रही हैं. अनाउंमेंट के बाद से फैंस की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि कब कैट अपनी फोटोज शेयर कर फैंस को बेबी बंप दिखाएंगी. ऐसे में ये तस्वीरें किसी तोहफे से कम नहीं. हालांकि, ये सच में कटरीना हैं या फिर एआई ये तो वक्त ही बतागा. सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट चरम पर है. लोग कपल के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं.

2021 में हुई थी शादी

कटरीना और विक्की की शादी 2021 में राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बरवारा में हुई थी. और तब से ही यह जोड़ी मीडिया और फैंस के लिए हमेशा से ही क्यूट और रोमांटिक मोमेंट्स का सिलसिला बनाती रही है. अब सबकी निगाहें नए मेम्बर पर टिकी हैं, कब इस जोड़ी से कोई न्यू एंटरटेनिंग सरप्राइज देखने को मिलेगा?

