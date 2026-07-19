Katrina Kaif BoyPhoto: क्या कैटरीना कैफ की तरह दिखता है उनका बेटा? वायरल हुई तस्वीर

Katrina Kaif Photo With Boy: एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने 16 जुलाई को अपना बर्थडे मनाया. इस बार उन्होंने अपने बेटे वियान और पति विक्की कौशल के साथ बर्थडे मनाया. एक्ट्रेस ने अब कुछ फोटो शेयर की हैं और लिखा है कि यह उनका सबसे अच्छा बर्थडे था. फोटो में एक्ट्रेस बहुत खुश लग रही हैं. उन्होंने पहली बार अपने बेटे वियान के साथ फोटो शेयर की हैं.

कैटरीना कैफ का पोस्ट वायरल

कैटरीना कैफ ने लिखा, “तुम मेरे लिए सबसे कीमती आशीर्वाद हो. मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी. सबसे अच्छा बर्थडे. तुम बुरे भी नहीं हो.” फोटो में कैटरीना पार्क में अपने बेटे के साथ खेलती नजर आ रही हैं. वियान कैटरीना की नाक पकड़े हुए नजर आ रहे हैं. कैटरीना ऑरेंज वन-पीस ड्रेस पहने नजर आईं. उन्होंने नो-मेकअप लुक चुना और अपने लंबे बाल दिखाए. एक फोटो में वह विक्की के साथ हंसती नजर आ रही हैं. फैंस कैटरीना की इन फोटो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

विक्की और कैटरीना की बात करें तो दोनों ने लंबे समय तक डेट किया और फिर शादी कर ली. उन्होंने अपने डेटिंग पीरियड को सीक्रेट रखा. उन्होंने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी की. उनकी शादी काफी चर्चा में रही. 7 नवंबर, 2025 को उनके बेटे वियान का जन्म हुआ.

वर्क फ्रंट पर, वह ‘मेरी क्रिसमस’ में विजय सेतुपति के साथ नजर आई थीं. कैटरीना कैफ ‘टाइगर 3’ में भी नजर आई थीं, जिसमें उनके साथ सलमान खान थे. कैटरीना अगली बार फिल्म ‘जी ले जरा’ में नजर आ सकती हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट भी हैं. हालांकि, फिल्म में फिलहाल देरी हो रही है, और कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है. ऐसी भी खबरें आई हैं कि फिल्म को रोक दिया गया है. हालांकि, मेकर्स ने कहा कि फिल्म में देरी हो रही है.