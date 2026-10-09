Salman के बाद बॉडी शेमिंग पर खुद Katrina ने दिया करारा जवाब, कही ऐसी बात; शर्म से झुकेगा Trollers का सिर

Katrina Kaif: कैटरीना कैफ पिछले महीने मुंबई में अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में आने के बाद से ही प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वज़न को लेकर ऑनलाइन जांच का सामना कर रही हैं. ट्रोलिंग के बीच, एक्ट्रेस ने अपने हालिया कमेंट्स के ज़रिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और सेल्फ-केयर के बारे में बातचीत को संबोधित किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार होने वाली बातों को अपनी सेल्फ-वर्थ पर असर न डालने देने के महत्व पर ज़ोर दिया. नई मां ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सच्चा कॉन्फिडेंस हर किसी की मंज़ूरी चाहने के बजाय खुद को अपनाने से आता है. 8 अक्टूबर को, कैटरीना UK में अपने ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी के एक साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए लंदन में थीं.

इनडायरेक्टली किया रियेक्ट

इवेंट में ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स से बात करते हुए, कैटरीना कैफ, जिन्होंने मेजर बॉस बेब एनर्जी दिखाई, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऑनलाइन नैरेटिव्स को किसी की सेल्फ-वर्थ को शेप देने की इजाज़त न दें, खासकर ऐसे समय में जब हर किसी के पास शेयर करने के लिए एक ओपिनियन होता है. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमें सोशल मीडिया पर नैरेटिव को अपनी सेल्फ-वर्थ और इनर वैल्यू पर असर डालने से सच में सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ बहुत सारी ओपिनियन हैं. अगर आप उन सभी को पूरा करना शुरू कर देते हैं, तो यह सच में आपके अपने लिए चॉइस चुनने की एबिलिटी को रुकावट डालता है.”

कैटरीना कैफ गणपति उत्सव में गई थी तो माँ बनने के बाद पहली बार पब्लिक में दिखाई दी थी और उनकी शरीर में पहले से बहुत बदलाव आ चुका था। कुछ ट्रोलर्स कैटरीना के बारे में बहुत कुछ लिखकर ट्रोल कर रहे थे लेकिन उस समय कैटरीना ने कुछ नहीं कहा जबकि बहुत से लोग जैसे सलमान खान एवं अन्य लोग कैटरीना के बचाव में आए थे।अब कैटरीना ने खुद ऐसे लोगों को अपने तीखे मधुर शब्दों से…1/2 — Er. Kripa Shankar (@ErKripaShankary) October 9, 2026

कैटरीना ने दिखाया ट्रोलर्स को आईना

क्रिटिसिज्म पर्सनल चॉइस को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस बारे में बात करते हुए, कैटरीना ने बताया कि लगातार पब्लिक ओपिनियन पर रिस्पॉन्ड करने से आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने समझाया कि हर कमेंट या क्रिटिसिज्म को अपने फैसलों को गाइड करने देने से वो ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाईं. उन्होंने आगे कहा, “कभी-कभी दुनिया आपको सेलिब्रेट करती है, और दूसरी बार आपको सच में अपना सबसे बड़ा चीयरलीडर बनना पड़ता है.”

उन्होंने ज़िंदगी के अलग-अलग स्टेज में खुद को अपनाने की अहमियत पर भी ज़ोर दिया, यह मानते हुए कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ-इमेज में उतार-चढ़ाव हो सकता है. हो सकता है कि कुछ दिन ऐसे हों जब लोग सबसे अच्छा महसूस करें, लेकिन ऐसे भी समय होते हैं जब उन्हें खुद को देखने में मुश्किल हो सकती है. उन्होंने खुद को आज में स्वीकार करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, साथ ही यह भी माना कि पर्सनल ग्रोथ एक लगातार चलने वाला सफ़र है.