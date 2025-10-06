आगे जाके क्या होगा, सब नर्वस…भाभी Katrina Kaif की प्रेग्नेंसी पर देवर ने दिया ऐसा रिएक्शन

Katrina Kaif Pregnancy: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के भाई सनी कौशल (Sunny Kaushal) ने भाभी कटरीना कैफ (Katrina Kaif) की प्रेग्नेंसी पर अपना रिएक्शन दिया है. हाल ही में मुंबई में हुए एक इवेंट में सनी से भाई विक्की और भाभी कटरीना के पेरेंट्स बनने को लेकर सवाल किया गया. इस बारे में सनी ने बताया कि उनके घर में इस वक्त बेहद खुशी का माहौल है और सब इंतजार कर रहे हैं कि नन्हा मेहमान कब आएगा.

सनी बोले-सब नर्वस हैं कि…

सनी ने कहा, सभी को बड़ी ख़ुशी है और नर्वस भी हैं कि क्या होगा आगे जाके.आपको बता दें कि कटरीना अपने देवर सनी से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं. पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने सनी को बर्थ डे विश भी किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरीना की डिलीवरी 15-20 अक्टूबर के बीच हो सकती है. वो अभी प्रेग्नेंसी के तीसरे और आखिरी चरण में हैं.

पिछले दिनों विक्की और कटरीना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. इस दौरान दोनों ने एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें कटरीना बेबी बंप के साथ नजर आ रही थीं.इस फोटो के साथ कैप्शन था-अपनी लाइफ के बेहतरीन चैप्टर की ओर बढ़ते हुए हमारे दिल ख़ुशी और आभार से भरे हुए हैं.

2021 में हुई थी विक्की-कैट की शादी

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से कटरीना की प्रेग्नेंसी की अफवाहें उड़ रही थीं. कटरीना काफी समय से पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे रही थीं और अगर इक्का-दुक्का बार नजर आईं तो उन्हें काफी लूज़ फिट कपड़ों में देखा गया था. इस वजह से प्रेग्नेंसी के कयास और तेज़ हो गए थे लेकिन न ही विक्की और न ही कैट इसपर कोई कंफर्मेशन दे रहे थे लेकिन बाद में उन्हें इस राज़ से पर्दा उठाना ही पड़ा. कटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर 2021 में शादी की थी.