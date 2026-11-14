Katrina Kaif के लिए Vicky कौशल बने सुकून का दूसरा नाम! एक्ट्रेस बोलीं- वो मुझे काम करने नहीं देते

Katrina Kaif: बॉलीवुड एक्टर और बिजनेसवुमन कैटरीना कैफ के लिए, काम से दूर रहना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है. अपने ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी को चलाने, अपने एक्टिंग करियर को बनाए रखने और माँ बनने के बीच, 43 साल की एक्ट्रेस ने माना कि काम अक्सर उनके वीकेंड में भी आ जाता है. असल में, उनके पति विक्की कौशल ने उन्हें अपना फ़ोन नीचे रखने और थोड़ी देर आराम करने की याद दिलाने की ज़िम्मेदारी खुद ली है. कैटरीना ने अब कई रोल निभाने, मुश्किल दिनों में खुद के साथ नरमी बरतने और एक पत्नी, माँ और एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपने पैर जमाने की असलियत के बारे में खुलकर बात की है.

बिज़नेस के लिए कैटरीना का पेशन

नायका के को-फ़ाउंडर अद्वैत नायर के साथ CNBC-TV18 के साथ बातचीत में, कैटरीना ने एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरतों और कई ज़िम्मेदारियों को बैलेंस करने की चुनौती के बारे में बात की. विक्की को बहुत सपोर्टिव बताते हुए, उन्होंने उन्हें “मेरे हिस्टीरिया को शांति” बताया. के ब्यूटी चलाने में लगने वाले समय और मेहनत पर बात करते हुए, कैटरीना ने कहा कि बिज़नेस के लिए उनका पैशन अक्सर उन्हें वीकेंड पर भी, आम घंटों से ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर करता है. उन्होंने कहा, “आप घंटे नहीं गिन सकते. एक इंसान है जो उन्हें गिनता रहता है, और वो मेरे पति हैं, जो मुझसे कहते रहते हैं कि अपना फ़ोन नीचे रख दो. लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं, तो आप घंटे नहीं गिनते या घड़ी नहीं देखते. कई दिन ऐसे होते हैं जब हम रविवार को भी काम पर बात करते रहते हैं.”

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अलग-अलग रोल में बैलेंस बनाने पर कैटरीना

कैटरीना ने कहा कि पैशन एक एंटरप्रेन्योर के सबसे ज़रूरी गुणों में से एक है. उनके अनुसार, अपने काम में पक्का विश्वास रिस्क लेने, मुश्किलों से निपटने और लंबे समय के लक्ष्यों के लिए कमिटेड रहने की मोटिवेशन देता है. के ब्यूटी के साथ उनके जुड़ने का मतलब है एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों को अपने एक्टिंग करियर और फ़ैमिली लाइफ़ के साथ मैनेज करना.

उन्होंने शादी, माँ बनने और बिज़नेस चलाने के बारे में भी बात की. शुरू से ही हर रोल को पूरी तरह से मैनेज करने की उम्मीद करने के बजाय, कैटरीना ने कहा कि यह मानना ​​ज़रूरी है कि इन ज़िम्मेदारियों के लिए समय और सब्र की ज़रूरत होती है.