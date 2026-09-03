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Katrina Kaif Fart Viral Video: अरे बाप रे! कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान किया फार्ट, मुंह बनाती आईं नजर

Katrina Kaif Fart Video: कैटरीना कैफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है. जिसे लोग फार्ट कह रहे हैं. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है.

By: Sohail Rahman | Published: September 3, 2026 9:02:33 PM IST

कैटरीना कैफ के फार्ट का वीडियो हुआ वायरल
कैटरीना कैफ के फार्ट का वीडियो हुआ वायरल


Katrina Kaif Fart Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें कैटरीना कैफ इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने फैन्स से बात करती हुई नजर आ रही है. तभी उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके फेस का एक्सप्रेशन ही बदल गया. दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में कैटरीना कैफ के इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अजीब सी आवाज सुनाई दे रहे हैं. जिसके बाद लोगों द्वारा कहा जा रहा है कैटरीना कैफ ने फार्ट कर दिया. वीडियो में आ रही आवाजों से इसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा है.

हालांकि, इनखबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद फैन्स का यही कहना है कि कैटरीना कैफ के लाइव के दौरान फार्ट की आवाज आ रही है.

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पिछले दिनों कैटरीना हुई थी ट्रोल

पिछले साल नवंबर में बेटे के जन्म के बाद पहली बार सबके सामने आने पर बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन के साथ चमकती हुई कैटरीना हाल ही में 26 अगस्त को मुंबई में फिल्ममेकर कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में अपने पति और एक्टर विक्की कौशल के साथ नजर आईं. कई लोगों ने उनके लुक पर कमेंट किए और सवाल उठाए कि एक्ट्रेस को क्या हो गया है.



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कुकू कोहली को श्रद्धांजलि देने पहुंची थीं एक्ट्रेस

यह कपल दिवंगत फिल्ममेकर कुकू कोहली को श्रद्धांजलि देने पहुंचा था और श्मशान घाट से निकलने से पहले शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मिलता हुआ देखा गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुकू कोहली का 25 अगस्त को 77 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था. श्मशान घाट पर कैटरीना की मौजूदगी की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आए, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने मां बनने के बाद उनके बदले हुए लुक पर कमेंट किए.

यूजर्स ने किए कमेंट्स

कैटरीना की तस्वीरों और वीडियो पर यूजर्स ने जमकर कमेंट्स किए. एक यूजर ने कमेंट्स करते हुए लिखा कि यह बहुत बुरा है, कैटरीना को क्या हो गया है? वह रसगुलिले जैसी लग रही हैं. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने लिखा कि वह 100 प्रतिशत इंडियन हो गई हैं. यहां तक कि उनके चलने का अंदाज भी बदल गया है. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने लिखा कि अरे बाप रे! कैटरीना हार्दिक की पत्नी नताशा जैसी लग रही हैं. 

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Tags: katrina kaifviral video
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