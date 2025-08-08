Home > मनोरंजन > Katrina Kaif Pregnant: बच्चे की गूंजेगी किलकारियां विक्की कौशल के घर, मां बनने वाली हैं कैटरीना कैफ?

Is Katrina Kaif Pregnant: सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (vicky kaushal) से जुड़ा एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कैटरीना और विक्की के माता पिता बनने की खबर अनाउंस की गई है, पोस्ट में लिखा है- साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में नन्हे मेहमान का वेलकम होने वाला है और कौशल परिवार में जूनियर कौशल के लिए तैयार है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 8, 2025 17:18:00 IST

Is Katrina Kaif Pregnant: बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हमेशा चर्चा में रहती हैं, जब से एक्ट्रेस की शादी हुई, तब से हर कोई उनके मां बनने की खबर सुनने के लिए बेताब हैं, कई बार ऐसी अफवाह आई हैं कि कैटरीना कैफ मां बनने वाली है, लेकिन हर बार ये खबर झूठी ही साबित हुई। हाल ही में अब एक बार फिर खबर आ रही हैं, कि कैटरीना कैफ मां बनने वाली है और इसके साथ एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायर हो रहा है, जिसमें प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की गई है।

दरअसल,  सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (vicky kaushal) से जुड़ा एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कैटरीना और विक्की के माता पिता बनने की खबर अनाउंस की गई है, पोस्ट में लिखा है- साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में नन्हे मेहमान का वेलकम होने वाला है और कौशल परिवार में जूनियर कौशल के लिए तैयार है। जिसके बाद हर कोई कंफ्यूज हो गया हैं और फैंस सोच में पड़ गए हैं कि क्या सच में कैटरीना कैफ मां बनने वाली है? इस बात में कितनी सच्चाई हैं या ये सब झूठ हैं, तो हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रहा कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी से जुड़ा ये पोस्ट पुरी तरह से  फर्जी पोस्ट है, लेकिन अभी तक इस पोस्ट को लेकर विक्की या कैटरीना का कोई रिएक्शन नहीं आया है।



कई बार उड़ी है कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंट होने की खबर ( News Of Katrina Kaif Being Pregnant Has Been Spread Many Times)

बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (vicky kaushal) बॉलीवुड इडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल में से एक है। दोनों की शादी साल 2021 में हुई थी और अब कपल अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं। कई बार खबरें आई हैं, कि कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट, लेकिन इस बार की तरह हर बार ये खबर झूठी ही साबित हुई हैं, ऐसे में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर बच्चें की से किलकारियों की खबर सुनने के लिए फैंस को और थोड़ा इंतेजार करना होगा।

