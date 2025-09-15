मां बनने वाली हैं Katrina Kaif? सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी! इस महीने कौशल परिवार में गूंजेगी किलकारियां

Is Katrina Kaif Pregnant: बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी सभी माता-पिता के दौर को एंजॉय कर रहै हैं. इनके बाद हर कोई विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के बच्चे का इंतेजार कर रहा हैं. वहीं लगता है कि फैंस के लिए बड़ी खुश खबरी है और उनका इंतेजार खत्म होने वाला है. इंटरनेट पर खबर है कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही मम्मी-पापा बनने वाले हैं.

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर गूंजेगी बच्चे की किलकारी

दरअसल, खबर है कि कैटरीना कैफ मां बनने वाली हैं। इस बात का दावा एक न्यूज वेबसाइट ने किया है कि कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) प्रेग्नेंट हैं. सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (vicky kaushal) से जुड़ा एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा हैं, जिसमें कपल के माता पिता बनने जाने का दावा दिया गया हैं. पोस्ट में लिखा है कि इस साल 2025 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में कौशल परिवार के घर में नन्हे मेहमान का वेलकम होने वाला है.

मां बनने वाली हैं कैटरीना कैफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पोस्ट

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद हर कोई कंफ्यूज हो गया हैं और सोच में पड़ गया है कि क्या ये क्या सच में कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) मां बनने वाली है? लेकिन विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन इस पोस्ट को लेकर या इस खबर को लेकर नहीं आया है. कुछ महीने पहले जब इस सवाल को लेकर विक्की कौशल (vicky kaushal) से पूछा तो उन्होंने कहा था, ‘ जब हमें सभी को गुड न्यूज शेयर करनी होगी, हम जरूर करेंगे. फिलहाल एसी कई खबर सच नहीं है.’

कई बार उड़ चुकी है कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंट होने की अफवाह

ऐसा पहली बार नहीं है कि कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के प्रेग्नेंट होने की खबर आई है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये खबर झूठी ही साबित हुई हैं, ऐसे में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बच्चें की से किलकारियों के लिए फैंस को थोड़ा थोड़ा इंतेजार करना होगा। बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (vicky kaushal) ने साल 2021 में शादी की थी और अब कपल अपनी मैरिड लाइफ को बेहद एंजॉय कर रहे है.