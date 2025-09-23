मुबारक हो! मां बनने वाली हैं कैटरीना कैफ, बेबी बंप दिखाते हुए अनाउंस की गुड न्यूज़
Katrina Kaif-Vicky Kaushal Baby: फाइनली! कैटरीना कैफ ने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस कर दी है. एक्ट्रेस ने बेबी बंप के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है और बताया है जल्द ही उनके घर किलकारियां गूंजने वाली हैं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 23, 2025 1:12:05 PM IST

Katrina Kaif Pregnant: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने अपनी प्रेग्नेंसी के रूमर्स पर फुलस्टॉप लगा दिया है. कैटरीना ने अपनी लेटेस्ट फोटो में बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दुनिया को बता दिया है कि इस बार उनकी प्रेग्नेंसी के रूमर्स सिर्फ रूमर्स नहीं थे. वह जल्द ही मां और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) पापा बनने वाले हैं. जी हां, कैटरीना और विक्की ने फाइनली प्रेग्नेंसी की न्यूज ऑफिशियल कर दी है. 

कैटरीना कैफ ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी

42 साल की उम्र में कैटरीना कैफ (Katrina Kaif Pregnancy) मां बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट के साथ फैंस को गुडन्यूज दी है. पोस्ट में एक्ट्रेस ने एक फोटो में पोलराइड ब्लैक एंड फोटो लगाई है, जिसे कैटरीना और विक्की (Vicky Kaushal Baby) की उंगलियों ने थामा हुआ है. ब्लैक एंड व्हाइट पोलराइड फोटो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ने डीपनेक ड्रेस पहनी है और वह अपने बेबी बंप को निहार रही हैं. वहीं, विक्की कौशल अपनी पत्नी के सिर से सिर लगाकर खड़े हैं और बेबी बंप को थामे नजर आ रहे हैं. 

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif Instagram) और विक्की कौशल ने इस पोस्ट के साथ खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है, हम अपनी जिंदगी के बेस्ट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं. हमारे दिल खुशी और आभार से भरे हुए हैं. साथ ही उन्होंने ऊं का चिन्ह भी बनाया है. 

कैटरीना और विक्की को बधाईयां दे रहे फैंस

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif Baby) और विक्की कौशल के प्रेग्नेंसी अनाउंस करते ही फैंस ने बधाईयों का तांता लगा दिया है. रिया कपूर समेत कई सेलेब्स बॉलीवुड के क्यूट कपल को बधाई दे रहे हैं. साथ ही फैंस भी कैटरीना की प्रेग्नेंसी न्यूज सुनकर इमोशनल हो गए हैं और कमेंट में खूब प्यार बरसा रहे हैं. 

शादी के चार साल बाद मम्मी-पापा बनने वाले हैं कैटरीना-विक्की

बता दें, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (Katrina Kaif and Vicky Kaushal Marriage) ने साल 2021 के दिसंबर में शादी की थी. उन्होंने पहले अपना रिश्ता लंबे समय तक सीक्रेट रखा था और फिर अचानक ही फैंस के सामने शादी अनाउंस की थी. कैटरीना और विक्की की शादी की तस्वीरें जमकर इंटरनेट पर वायरल हुई थीं. वहीं, अब कपल ने प्रेग्नेंसी की न्यूज से फैंस को खुश कर दिया है. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो विक्की कौशल (Vicky Kaushal Movies) आखिरी बार स्क्रीन पर ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा में नजर आए थे. वहीं, अब वह संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर पर काम कर रहे हैं. वहीं, कैटरीना कैफ (Katrina Kaif Films) आखिरी बार साल 2024 में मैरी क्रिसमस में नजर आई थीं.

