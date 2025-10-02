Katrina Kaif और Vicky Kaushal का कारों से प्यार, करोड़ों की गाड़ियों की लिस्ट आई सामने

बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल न केवल अपनी फिल्मों और स्टाइल के लिए फेमस हैं, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल भी हमेशा चर्चा में रहती है. हाल ही में दोनों फिर से सुर्खियों में हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह खूबसूरत जोड़ी जल्द ही माता-पिता बनने वाली है. जहां फैंस उनके पर्सनल लाइफ को लेकर एक्साइटेड हैं, वहीं उनका लक्ज़री कारों के लिए प्यार भी किसी से छुपा नहीं है. इन दोनों सितारों के पास ऐसी महंगी और शानदार कारें हैं जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है. तो आइए जानते हैं कि उनके कार कलेक्शन में कौन-कौन सी गाड़ियाँ हैं, उनकी कीमत कितनी है और वे खास क्यों हैं.



Range Rover LWB



कैटरीना कैफ की सबसे पसंदीदी SUV में से एक है Range Rover LWB. यह कार दिखने काफी शानदर है और इसमें आरामदाक सीटें और बेस्ट फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत करीब ₹2 करोड़ है. कैटरीना अक्सर इसी कार में स्पॉट की जाती हैं, जो उनके रॉयल टेस्ट को दिखाती है.



Audi Q7



विक्की कौशल की कारों की लिस्ट में Audi Q7 एक खास नाम है. यह लग्जरी SUV दमदार इंजन, स्पेशियस केबिन और मॉडर्न लुक के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत करीब 90 लाख से ₹1 करोड़ तक जाती है. विक्की को कई बार इसी कार में इवेंट्स और शूटिंग पर जाते हुए देखा गया है.



Mercedes-Benz GLS

कैटरीना कैफ के पास एक और शानदार SUV है. Mercedes-Benz GLS। यह कार अपने हाई क्लास इंटीरियर, एडवांस फिचर्स और स्मूथ राइडिंग के लिए पसंद की जाती है. इसकी कीमत ₹1.3 करोड़ से ₹1.6 करोड़ के बीच है.



BMW 5 Series



BMW 5 Series विक्की कौशल की क्लासी और सिंपल पसंद को दिखाती है. यह प्रीमियम सेडान कार अपनी स्मूद ड्राइविंग, हाई – टेक फीचर्स और एलीगेंट लुक के लिए फेमस है और इसकी कीमत करीब ₹70 लाख है.विक्की अक्सर इसे अपने डेली यूज़ और इवेंट्स में इस्तेमाल करते हैं.











