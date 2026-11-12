Bigg Boss Kashmiri Contestants: अकेले खेले, बेबाक खेले और छा गए! बिग बॉस में इन कश्मीरी कंटेस्टेंट्स का रहा जलवा; अब हर सीजन इनके बिना अधूरा

Kashmiri Contestant in Bigg Boss: बिग बॉस के घर में हर सीजन कई ऐसे चेहरे नजर आते हैं, जो अपने खेल, बेबाक अंदाज और मजबूत पर्सनैलिटी से दर्शकों के दिलों में जगह बना लेते हैं. इनमें कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कुछ कंटेस्टेंट्स भी शामिल रहे हैं, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. आसिम रियाज से लेकर फरहाना भट्ट और काजी तक, इन खिलाड़ियों ने अपने-अपने अंदाज में शो में दमदार मौजूदगी दर्ज कराई. किसी ने अपनी बेबाकी से तो किसी ने अपने कॉन्फिडेंस और सोलो गेम से दर्शकों का ध्यान खींचा. आइए जानते हैं बिग बॉस के उन चेहरों के बारे में, जिन्होंने अपने दम पर खेलकर खास पहचान बनाई.

Asim Riaz का बेबाक अंदाज

इसकी शुरुआत सीजन 13 से हुई जब Asim Riaz ने शो में एंट्री लेकर एक अलग मिसाल रच दी. उनके बेखौफ अंदाज की तारीफ आज भी पूरा देश करता है. सिद्धार्थ से जबरदस्त फाइट और हमेशा अपने ओपिनियन रखने में वो सबसे आगे रहे और शो के फाइनलिस्ट बनकर टॉप 2 में पहुंचे. हलाकि इस शो के विनर सिद्धार्थ शुक्ला रहे लेकिन विनर से ज्यादा चर्चा Asim Riaz की हुई.

Mahira Sharma

बिग बॉस 13 में, कश्मीरी पंडित माहिरा शर्मा और आसिम रियाज के बीच दोस्ती होती दिखी और उन्होंने कई मौकों पर साथ में कश्मीर जाने की बात की. शो में कंटेस्टेंट अक्सर अलायंस बनाते हैं, वहीं माहिरा शर्मा ककी बात की जाए तो उन्होंने सीजन 13 से अच्छी खासी पॉपुलेरिटी हासिल की और आज वो एक फेमस स्टार हैं. जिनके आगे-पीछे हजारों फैंस हैं. इन्होने भी गेम में जबरदस्त दम दिखाया.

Farhana Bhatt

जब फरहाना भट्ट पिछले साल बिग बॉस 19 के घर से फर्स्ट रनर-अप बनकर बाहर निकलीं, तो ये सिर्फ़ उनकी पर्सनल जीत नहीं थी. कश्मीर की कई युवा महिलाओं के लिए, जो भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक में उनके सफ़र को देख रही थीं, उनका आगे बढ़ना इस बात का प्रतीक था कि उनके घर पर कुछ चुपचाप, लेकिन पक्के तौर पर बदल रहा है. 27 साल की उम्र में, फरहाना कश्मीरी महिलाओं की उस बढ़ती हुई पीढ़ी से हैं जो पारंपरिक उम्मीदों से आगे बढ़ रही हैं, और उन जगहों पर पहचान बनाना चाहती हैं जिन्हें कभी बहुत दूर या बहुत विवादित माना जाता था. उनकी कहानी उस बदलाव को दिखाती है.

Qazi Touqeer

जब कश्मीरी सिंगर काज़ी तौकीर बिग बॉस 20 के ज़रिए नेशनल टेलीविज़न पर लौटे, तो वो अपने साथ 2005 के एक रियलिटी-शो की जीत की यादें लेकर आए. ‘फेम गुरुकू’ जीतने के लगभग 21 साल बाद, उनकी नई पॉपुलैरिटी कश्मीर में ध्यान खींच रही है, जहाँ श्रीनगर में एक म्यूरल और सेलिब्रिटीज़ के सपोर्ट ने उनकी वापसी को लोकल गर्व का पल बना दिया है. श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज के पास, आर्टिस्ट शाहरान फ़ैयाज़ और साहिल मंज़ूर ने तौकीर का एक म्यूरल बनाया है. इस आर्टवर्क ने आने-जाने वालों का ध्यान खींचा है और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जो स्पॉटलाइट में उनकी वापसी को लेकर उत्साह को दिखाता है.

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