करवा चौथ के दिन निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को दिया सरप्राइज, बोलीं- मेरे पति जैसा कोई नहीं; शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 29 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया. प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर इस खास मौके की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि बिजी टूर शेड्यूल के बावजूद निक ने उनके साथ यह त्योहार मनाने के लिए समय निकाला. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि निक जैसा कोई नहीं.

परिवार संग एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीर

प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर करवा चौथ की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह अपनी बनाई मेहंदी दिखाती नजर आईं. एक तस्वीर में वह अफनी बेटी मालती और निक जोनस को गले लगाती दिखीं. एक तस्वीर में वह व्रत खोलते समय निक जोनस के साथ दिख रही हैं, जिसमें उन्होंने छलनी और पूजा की थाली लिए दिख रही हैं. एक्ट्रेस इसमें सिंदूरी लाल रंग के पारंपरिक सूट में नजर आईं.

एक्ट्रेस ने दिया प्यार कैप्शन

प्रियंका चोपड़ा ने पोस्ट शेयर करते हुए प्यार सा कैप्सन लिखा. इसमें उन्होंने कहा कि निक बिना बताए घर आ गए, क्योंकि वह जानते थे कि करवा चौथ उनके और उनकी मां के लिए कितना खास है. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने अपने टूर का शेड्यूल भी ऐसा रखा कि वह इस दिन घर पर रह सकें. प्रियंका ने निक की तारीफ करते हुए लिखा कि उनके पति जैसा कोई नहीं है और सभी को ऐसा प्यार मिले.

प्रियंका चोपड़ा का वर्कफ्रंट

प्रियंका चोपड़ा कई सालों बाद SS राजामौली की तेलुगु फिल्म वाराणसी से इंडियन सिनेमा में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. यह फिल्म संक्रांति 2027 को थिएटर में रिलीज़ होगी. फिल्म में महेश बाबू रुद्र, प्रियंका मंदाकिनी और पृथ्वीराज कुंभा के रोल में हैं.

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