‘करुप्पु’ में दमदार अवतार में दिखेंगे सूर्या, न्याय के लिए लड़ेंगी तृषा, ट्रेलर ने जगाई फैंस में उत्सुकता

सूर्या अभिनीत फिल्म ‘करुप्पु’ (Karuppu) का ट्रेलर रविवार को रिलीज हो चुका है, जिसमें एक कोर्टरूम ड्रामा (Courtroom Drama) की झलक देखी जा सकती है.

ट्रेलर को देखकर लगता है कि लंबे समय से लंबित मामले पर आधारित एक्शन से भरपूर कोर्टरूम ड्रामा (Courtroom Drama) एंजॉय करने को मिलेगा. RJ बालाजी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तृषा कृष्णन भी नजर आएंगी.

ट्रेलर के बारे में?

ट्रेलर में एक्टर सूर्या को दो अलग-अलग जगहों पर दिखाया गया है; एक तरफ कोर्टरूम में, तो दूसरी तरफ सड़कों पर. वे एक ऐसे केस को अपने हाथ में लेते हैं, जिसे सालों से नजरअंदाज किया जाता रहा है. यह ट्रेलर कानूनी दांव-पेच को एक्शन दृश्यों के साथ मिलाकर एक ऐसी कहानी की झलक देता है, जो न्याय और बदले के बीच घूमती है.

न्याय के लिए लड़ती हुई नजर आएंगी तृषा

ट्रेलर में दिखता है कि तृषा फिल्म में एक वकील की भूमिका में नजर आ रही हैं. ट्रेलर की शुरुआत एक गंभीर माहौल में होती है, जिसमें एक बुज़ुर्ग व्यक्ति और उसकी पोती को बार-बार कोर्ट बुलाया जाता है. तृषा उनकी मदद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें बचाव पक्ष के वकील के रूप में एक कड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है.

सूर्या का किरदार

ट्रेलर में देखा जा सकता है कि जैसे-जैसे संघर्ष बढ़ता है, सूर्या का किरदार ‘करुप्पु’ तस्वीर में आता है. केस को आगे बढ़ाने के लिए वह दृढ़ रूप में सामने आते हैं. ट्रेलर से सूर्या के एक ऐसे किरदार का संकेत मिलता है जो दो अलग-अलग दुनियाओं में काम करता है- एक तरफ वह अदालत में बहस करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अदालत के बाहर वह शारीरिक टकरावों में भी शामिल होता है.

कब रिलीज होगी फिल्म

‘करुप्पु’ का निर्देशन RJ बालाजी ने किया है. यह फिल्म अश्विन रविचंद्रन, राहुल राज, TS गोपी कृष्णन और करण अरविंद कुमार की पटकथा पर आधारित है. सूर्या और तृषा के अलावा, फिल्म की कास्ट में स्वासिका, इंद्रन्स, योगी बाबू, शिवदा, नैटी सुब्रमण्यम और सुप्रीत रेड्डी शामिल हैं. यह फिल्म 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।