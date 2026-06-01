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करप्पु ने पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा, फिल्म की कामयाबी से बेहद खुश हैं सूर्या, फिल्म के क्रू मेंबर को दिया लाखों का तोहफा

Karuppu: 'करुप्पु' की शानदार सफलता से फिल्ममेकर काफी खुश हैं. फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए सूर्या ने क्रू मेंबर्स को शानदार और महंगा तोहफा दिया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 1, 2026 5:33:14 PM IST

करुप्पू
करुप्पू


सूर्या और तृषा कृष्णन की नई फिल्म ‘करुप्पु’ बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने तीसरे हफ्ते में दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. 

फिल्म की इस कामयाबी से करप्पु की पूरी टीम खुश है. सूर्या ने बेहतरीन काम करने के लिए फिल्म के म्यूजिक कंपोजर साई अभ्यंकर, सिनेमैटोग्राफर जीके विष्णु और एडिटर सेल्वमणि को 30 लाख रुपये की कीमत की कारें गिफ्ट की हैं, जो चर्चा का विषय बनी हुई है.

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म्यूजिक कंपोजर को मिला शानदार गिफ्ट 

सूर्या ने फिल्म के म्यूजिक कंपोजर साई अभ्यंकर को एक शानदार कार गिफ्ट की है. साई अभ्यंकर ने अपनी नई कार के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, ‘सूर्या सर आपको प्यार’ अपनी इस पोस्ट में उन्होंने राजशेखर पांडियन और प्रोड्यूसर एसआर प्रभु को भी टैग किया है.

म्यूजिक कंपोजर को मिला शानदार गिफ्ट

सिनेमैटोग्राफर भी हुए खुश

म्यूजिक कंपोजर के अलावा फिल्म के सिनेमैटोग्राफर जीके विष्णु को भी एक कार गिफ्ट की गयी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी गिफ्टेड नई गाड़ी की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, ‘बस भगवान की कृपा! धन्यवाद सूर्या सर! आपका दिल बहुत बड़ा है.’

करप्पु ने पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा, फिल्म की कामयाबी से बेहद खुश हैं सूर्या, फिल्म के क्रू मेंबर को दिया लाखों का तोहफा

फिल्म के एडिटर ने भी सूर्या को दिया धन्यवाद

करप्पु के एडिटर सेल्वमणि को भी कार गिफ्ट की गयी है. उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की जिसमें उनके पीछे एक कार खड़ी है और लिखा ‘बस भगवान की कृपा है. धन्यवाद सूर्या अन्ना. हमें जिंदगी भर का तोहफा मिला है.’

‘करुप्पु’ के बारे में 

‘करुप्पु’ एक ऐसे रक्षक देवता की कहानी दिखाती है जो न्याय प्रणाली से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक वकील के रूप में इंसान का रूप धारण करता है. इस फिल्म में सूर्या ने ‘करुप्पुसामी’ का किरदार निभाया है, जबकि एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने वकील ‘प्रीति’ का किरदार निभाया है; वहीं बालाजी ने विलेन ‘बेबी कन्नन’ का किरदार निभाया है. बता दें कि ‘करुप्पु’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है. वर्ल्डवाइड यह फिल्म 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसने अब तक 182.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

Tags: entertainmentTrisha Krishnan
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