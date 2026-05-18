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Karuppu Box Office Collection Day 3: ‘करप्पू’ के शानदार 3 दिन, 100 करोड़ी क्लब में शामिल हुई तृषा कृष्णन और सूर्या की फिल्म

Karuppu Box Office Collection Day 3: सूर्या-तृषा अभिनीत और आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित फिल्म 'करुप्पू' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है, वहीं वैश्विक कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म 100 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर चुकी है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 18, 2026 3:54:50 PM IST

करुप्पू
करुप्पू


Karuppu Box Office Collection Day 3: सूर्या-तृषा अभिनीत और आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘करुप्पू ‘ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है, वहीं वैश्विक कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म 100 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर चुकी है.

इस फैंटेसी एक्शन ड्रामा ने शानदार ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया. तमिल भाषी और तेलुगु भाषी क्षेत्रों में फिल्म को विशेष पसंद किया जा रहा है. बता दें कि फिल्म उद्योग पर नज़र रखने वाली वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने भारत में 6,843 शो में तीसरे दिन 28.35 करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रह किया. इसमें से तमिल संस्करण से 24.20 करोड़ रुपये और तेलुगु संस्करण से 4.15 करोड़ रुपये का योगदान रहा. 

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100 करोड़ी क्लब में शामिल हुई फिल्म 

करप्पू ने पहले दिन 4,891 शो से 15.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी, इसके बाद दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी उछाल आया और फिल्म ने देशभर में 6,288 शो से 24.15 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही, फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन अब 68 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारतीय ग्रॉस कलेक्शन 78.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

रविवार को फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी दर सबसे अधिक 64.3 प्रतिशत रही. इसमें से तमिल सिनेमाघरों में 5,048 शो में 73 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि तेलुगु सिनेमाघरों में 1,795 शो में 40 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही. भारतीय बाजार के अलावा करप्पू विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. तीसरे दिन फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 13 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 42 करोड़ रुपये हो गया. इसके परिणामस्वरूप, फिल्म का वैश्विक कलेक्शन अब 120.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

फिल्म के बारे में 

15 मई को रिलीज़ हुई, करुप्पु में सूर्या करुप्पुस्वामी की भूमिका में हैं, जबकि तृषा कृष्णन ने प्रीति नामक वकील की भूमिका निभाई है. वहीं आरजे बालाजी बेबी कन्नन की भूमिका में हैं. इसके अलावा फिल्म में इंद्रांस, नैटी सुब्रमण्यम और स्वासिका भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. साथ ही अजु वर्गीस, सैंडी मास्टर, और जैननी कुनासीलन परियोजना में कैमियो भूमिका निभाते हैं.

कहानी एक पिता-पुत्री की जोड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने अदालती मामले में लगातार हो रही देरी के कारण कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. एक चालाक वकील के कारण उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं, जिससे वे लगभग हताश हो जाते हैं. हालांकि, हालात तब बदल जाते हैं जब आखिरकार उनका मामला उठाया जाता है, और आगे की घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है. करप्पू का निर्माण एसआर प्रभु और एसआर प्रकाश बाबू ने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के बैनर तले किया गया है.

Tags: entertainmenthome-hero-pos-5TOLLYWOODTrisha Krishnan
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