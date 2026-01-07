Home > मनोरंजन > Kartik With Mystery Girl: गोवा वेकेशन पर कार्तिक आर्यन के साथ दिखीं मिस्ट्री गर्ल, तस्वीर ने मचाया हंगामा, क्या बॉलीवुड से है नाता? जानें

Kartik Aaryan Rumoured Girlfriend: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक का नाम एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. इस बार फोवकस 18 साल की यूके बेस्ड चीयरलीडर करीना कुबिलियूट पर है. जिसके साथ कार्तिक का नाम जोड़ा जा रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 7, 2026 4:52:49 PM IST

Kartik with a Mystery Girl
Kartik with a Mystery Girl


Kartik Aaryan Rumoured Girlfriend: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक का नाम एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. इस बार फोवकस 18 साल की यूके बेस्ड चीयरलीडर करीना कुबिलियूट पर है. जिसके साथ कार्तिक का नाम जोड़ा जा रहा है.  सोशल मीडिया पर सामने आईं कुछ तस्वीरों ने इस बात को हवा दी है कि दोनों साथ में छुट्टियां मना रहे थे. उम्र में बड़े अंतर और अचानक से शुरू हुई चर्चाओं के बीच सवाल उठता है.

आखिर करीना कुबिलियूट कौन हैं?

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है हाल ही में उनकी गोवा वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिससे अफवाहें फैल गईं कि वह 18 साल की यूके बेस्ड चीयरलीडर करीना कुबिलियूट को डेट कर रहे है. हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद उनके कथित रिश्ते के बारे में अटकलें और तेज हो गईं है.

क्या कार्तिक-करीना कुबिलियूट डेट कर रहे हैं?

कार्तिक आर्यन और करीना कुबिलियूट की गोवा वेकेशन से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं है. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में एक जैसे बीच बेड, तौलिए और बैकग्राउंड दिखने से अफवाहों को और हवा मिली है. अब लोग जानना चाहते हैं कि यह करीना कुबिलियूट कौन हैं? संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार करीना कुबिलियूट यूनाइटेड किंगडम के कार्लिस्ले कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं और एक चीयरलीडर भी हैं.

Karina Kubiliute

उनकी उम्र काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार करीना 18 साल की हैं, जबकि कार्तिक आर्यन अभी 35 साल के हैं. उम्र के इस अंतर ने सोशल मीडिया पर बहस को और तेज कर दिया है.

कौन है करीना क्यूबिलियूटे? 

करीना की पब्लिक प्रोफाइल पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी उम्र का अनुमान 2024 में उनकी हाई स्कूल ग्रेजुएशन पार्टी की तस्वीरों और 2019 के एक लोकल न्यूज आर्टिकल (डोनट डिजाइन प्रतियोगिता जीतने के बारे में) से लगाया गया है, जब वह 11 साल की थीं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वह ग्रीक मूल की हैं, लेकिन यूके में रहती है.

बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन इंस्टाग्राम पर करीना को फॉलो कर रहे थे. लेकिन अफवाहों के चलते बाद में उन्होंने उन्हें अनफॉलो कर दिया है. अब तक न तो कार्तिक आर्यन और न ही करीना कुबिलियूट ने इन अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया दी है या इनकी पुष्टि की है.

यह पहली बार नहीं है जब कार्तिक की लव लाइफ सुर्खियों में आई है. वह पहले सारा अली खान और अनन्या पांडे के साथ रिलेशनशिप में थे. उनका नाम जान्हवी कपूर के साथ भी जोड़ा गया था. हाल ही में उनके और श्रीलीला के बीच डेटिंग की अफवाहें थीं, लेकिन इनकी कभी पुष्टि नहीं हुई है. 

कार्तिक और करण के बीच मनमुटाव क्यों हुआ था?

लेकिन सालों पहले कार्तिक और करण के बीच असल में क्या हुआ था? कई तरह के अंदाज़े लगाए गए, लेकिन असली वजह कभी सामने नहीं आई है. न तो एक्टर और न ही फिल्ममेकर ने कोई बयान दिया है. अब चार साल बाद करण ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कार्तिक के साथ हुए मनमुटाव के बारे में बात की है. बॉलीवुड हंगामा को दिए एक हालिया इंटरव्यू में करण जौहर ने उनके बीच सुलह की वजह बताई है.

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1988 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मिडिल-क्लास परिवार में हुआ था (कार्तिक आर्यन जन्मदिन). उनके पिता डॉ. मनीष तिवारी एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और उनकी मां डॉ. माला तिवारी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है. उनकी बहन कृतिका तिवारी भी एक डॉक्टर हैं (कार्तिक आर्यन परिवार). कार्तिक आर्यन बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे.

कार्तिक आर्यन की शिक्षा

कार्तिक आर्यन ने ग्वालियर के किडीज स्कूल और सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाई की है. 11वीं क्लास के बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू किया है. स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्तिक आर्यन मुंबई चले गए है. वहां उन्होंने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में बी.टेक की डिग्री हासिल की है.

