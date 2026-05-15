Kartavya OTT Release: ओटीटी पर दहाड़ लगाने आ रही है सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर, जानें रिलीज डेट

Kartavya OTT Release: OTT लवर्स के लिए एक नई और शानदार क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘कर्तव्य’ रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर Saif Ali Khan मेन भूमिका में नजर आ रहे हैं. फिल्म को 15 मई 2026, शुक्रवार को OTT प्लेटफॉर्म [Netflix] पर रिलीज किया गया है. रिलीज के साथ ही ये फिल्म चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इसका ट्रेलर पहले ही लोगों के बीच उत्साह पैदा कर चुका था.

फिल्म कर्तव्य को दर्शक केवल [Netflix] पर ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं. ये फिल्म फ्री में उपलब्ध नहीं है, यानी इसे देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी होगा. फिल्म हिंदी के अलावा अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी उपलब्ध है, जिससे अलग-अलग भाषा के दर्शक भी इसका आनंद ले सकते हैं.

कैसी है फिल्म की कहानी?

कर्तव्य एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की कहानी दिखाई गई है. कहानी उस मुश्किल स्थिति के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां उसे अपने कर्तव्य और परिवार की सुरक्षा के बीच बड़ा फैसला लेना पड़ता है. जैसे-जैसे खतरे बढ़ते हैं, फिल्म में सस्पेंस और रोमांच भी बढ़ता जाता है.

फिल्म की कहानी लोगों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखने का प्रयास करती है और इसमें इमोशन, एक्शन और थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है.

दमदार स्टारकास्ट ने बढ़ाया फिल्म का आकर्षण

फिल्म में Saif Ali Khan के साथ Rasika Dugal और Sanjay Mishra भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. तीनों कलाकार अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.

फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है Pulkit ने. वहीं इसका निर्माण Red Chillies Entertainment ने किया है, जो Shah Rukh Khan की प्रोडक्शन कंपनी है.

क्या ‘कर्तव्य’ देखने लायक है?

अगर आपको क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस और दमदार पुलिस ड्रामा पसंद है, तो कर्तव्य आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है. सैफ अली खान की दमदार मौजूदगी और कहानी का गंभीर अंदाज इसे खास बनाता है. फिल्म अभी नई रिलीज हुई है, इसलिए इसके रिव्यू धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन शुरुआती चर्चा काफी सकारात्मक दिखाई दे रही है.