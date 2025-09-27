1 गाने के लिए 30 बार ड्रेस बदली, हसीना ने दिखाया ग्लैमर का जलवा

इस गाने की शूटिंग बेहद मुशकिल में हुई थी. उस समय तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस था और तेज धूप में लगातार घंटों शूटिंग करनी पड़ी. खास बात यह थी कि करिश्मा कपूर को इस गाने में बार-बार अलग-अलग कॉस्ट्यूम्स पहनने थे. नतीजा यह हुआ कि उन्होंने एक ही गाने की शूटिंग में करीब 30 बार ड्रेस चेंज किया. यह किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासकर जब गर्मी इतनी ज्यादा हो. इसके बावजूद करिश्मा ने हर शॉट में एनर्जी, स्माइल और परफेक्शन बनाए रखा. यही वजह है कि “झांझरिया” आज भी लोगों की यादों में बसा है. आइए जानते हैं इस गाने के पीछे छुपी मेहनत और दिलचस्प कहानियों को विस्तार से.

तपती धूप में शूटिंग की चुनौती

इस गाने की शूटिंग उस वक्त की गई जब तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच चुका था. इतनी गर्मी में न सिर्फ खड़ा रहना मुश्किल होता है, बल्कि परफॉर्म करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. करिश्मा कपूर ने लगातार घंटों शूटिंग की और फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी. उनकी यह मेहनत साफ झलकती है, क्योंकि पर्दे पर वे हमेशा ताजगी और एनर्जी से भरपूर दिखीं. यही कारण है कि दर्शकों को कभी अंदाज़ा नहीं लगा कि वे इतनी कठिनाइयों में काम कर रही थीं.

30 बार कॉस्ट्यूम बदलने की कहानी

“झांझरिया” गाने की सबसे बड़ी खासियत इसमें करिश्मा के अलग-अलग कॉस्ट्यूम्स थे. हर शॉट के लिए उन्हें नई ड्रेस पहननी पड़ती थी. कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 30 बार ड्रेस बदले. इतनी बार कपड़े बदलना अपने आप में एक बड़ा संघर्ष था, क्योंकि इसमें समय, मेहनत और धैर्य सबकी जरूरत होती है. बावजूद इसके, करिश्मा ने इसे बिना किसी शिकायत के किया और हर लुक को परफेक्ट तरीके से कैरी किया.

मेकअप और ताजगी बनाए रखना

गर्मी में सबसे बड़ी दिक्कत पसीना और मेकअप का बिगड़ना होता है. हर बार कॉस्ट्यूम बदलने के बाद मेकअप भी दोबारा किया जाता था. करिश्मा को हर शॉट में फ्रेश और ग्लैमरस दिखना जरूरी था. मेकअप आर्टिस्ट और टीम की मदद से उन्होंने यह चुनौती पूरी की. उनकी प्रोफेशनल अप्रोच इतनी मजबूत थी कि स्क्रीन पर कभी थकान या असहजता नज़र नहीं आई. यही चीज उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है.

सुनील शेट्टी के साथ शानदार केमिस्ट्री

गाने की सफलता सिर्फ करिश्मा की मेहनत से ही नहीं, बल्कि उनकी और सुनील शेट्टी की जबरदस्त केमिस्ट्री से भी जुड़ी थी. इतनी कठिन परिस्थितियों में भी दोनों ने डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस को बेहतरीन ढंग से पेश किया. उनकी ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग इतनी नेचुरल लगी कि गाना तुरंत हिट हो गया. सुनील की एनर्जी और करिश्मा की ग्रेस ने इस गाने को अविस्मरणीय बना दिया.

कोरियोग्राफी और डांस मूव्स

इस गाने की कोरियोग्राफी भी आसान नहीं थी. तेज धूप और गर्मी के बावजूद करिश्मा ने हर डांस मूव को पूरी परफेक्शन के साथ किया. ड्रेस बदलने और मेकअप री-टच करने के बाद भी उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन हमेशा एक जैसे शानदार रहे. यह दिखाता है कि वे सिर्फ एक ग्लैमरस एक्ट्रेस नहीं, बल्कि मेहनती और समर्पित डांसर भी थीं.