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जब करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच छिड़ी थी जंग, एक जूस ने कराई दोनों की सुलह! जानिए पूरी कहानी

Karisma Kapoor and Raveena Tandon Fight: 90 के दशक की दो जानी-मानी हसीनाओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई थी. लेकिन एक जूस ने खत्म किया पुराना मनमुटाव. आखिर करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच क्या हुआ था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 20, 2026 3:15:50 PM IST

करिश्मा कपूर और रवीना टंडन की दुश्मनी
करिश्मा कपूर और रवीना टंडन की दुश्मनी


90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच अनबन की चर्चा काफी पुरानी है. दोनों के बीच यह जंग 1994 में आई कल्ट कॉमेडी फिल्म ‘अंदाज़ अपना अपना’ की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी. लेकिन फिर कई सालों बाद एक जूस ने सब कुछ ठीक कर दिया. आइए जानते हैं वो किस्सा. 

कैसे शुरू हुआ था दोनों का विवाद?

साल 2007 में ‘कॉफी विद करण’ के एक एपिसोड में फराह खान ने करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच हुई एक पुरानी लड़ाई का जिक्र किया था. उन्होंने बताया कि यह घटना 1994 में फिल्म ‘आतिश: फील द फायर’ के गाने की शूटिंग के दौरान हुई थी. फराह के मुताबिक, शूटिंग के दौरान दोनों अभिनेत्रियों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक-दूसरे को विग से मारना शुरू कर दिया. बात यहीं नहीं रुकी, दोनों एक-दूसरे पर एड़ी से पैर पटकने लगीं. इस बात को लेकर दोनों में खूब नाराजगी हुई थी. 

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एक जूस ने दूर की दुश्मनी

करिश्मा कपूर और रवीना टंडन ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5’ में साल 1994 में आई फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ के दिनों को याद किया. रवीना ने बताया कि साथ काम करने के बावजूद वह, आमिर खान, सलमान खान और करिश्मा कपूर अक्सर आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते थे. उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया. एक रात शूटिंग के दौरान रवीना और करिश्मा को एक खंभे से बांध दिया गया था. डिनर ब्रेक में पूरी टीम वहां से चली गई और दोनों कुछ देर तक वहीं बंधी रहीं. जब उन्हें खोला गया तो रवीना ने करिश्मा से पूछा, “जूस पिएगी?” करिश्मा ने जवाब दिया, “हां, मुझे बहुत भूख लगी है.” बस, इसी छोटी-सी बातचीत से दोनों के बीच की खामोशी टूटी और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया.

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Tags: Karisma Kapoorraveena tandon
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