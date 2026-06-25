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Karisma Kapoor Net worth: क्या करीना कपूर से भी अमीर हैं करिश्मा? बेबो की बड़ी बहन की संपत्ति जान सैफ भी रह जाएंगे दंग

Karisma Kapoor Net worth:करिश्मा कपूर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है. एक्टर अभिषेक बच्चन से सगाई करने के बाद करिश्मा ने बाद में 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से एक शानदार सेरेमनी में शादी कर ली.

By: Divyanshi Singh | Published: June 25, 2026 11:47:05 AM IST

करिश्मा कपूर की नेट वर्थ
करिश्मा कपूर की नेट वर्थ


Karisma Kapoor Net worth: 90 के दशक की बॉलीवुड डीवा करिश्मा कपूर अपनी हमेशा रहने वाली खूबसूरती और यादगार परफॉर्मेंस से दर्शकों को आज भी खुश करती हैं. कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा बनने से लेकर हिंदी सिनेमा में डांस गेम को नया आयाम देने तक, फिल्म इंडस्ट्री में करिश्मा का सफर किसी लेजेंडरी से कम नहीं रहा है. आज 25 जून को वह 51 साल की हो गईं, तो हम उनकी नेट वर्थ, पर्सनल लाइफ, यादगार फिल्मों और उन डांस नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं, जिन्होंने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.

2003 में की शादी 

करिश्मा कपूर, जो मशहूर कपूर खानदान से हैं, ने अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है. एक्टर अभिषेक बच्चन से सगाई करने के बाद करिश्मा ने बाद में 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से एक शानदार सेरेमनी में शादी कर ली. इस कपल ने 2016 में ऑफिशियली अपना डिवोर्स फाइनल कर लिया.

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करिश्मा कपूर के बच्चे

करिश्मा और संजय के दो बच्चे हैं बेटी समायरा और बेटा कियान. हाल ही में परिवार पर एक दुखद घटना घटी, जब 12 जून को संजय कपूर 53 साल की उम्र में गुज़र गए, खबर है कि उन्हें हार्ट अटैक आया.

करिश्मा कपूर की नेट वर्थ

मीडिया के मुताबिक तीन दशक से ज़्यादा के करियर में कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा कपूर की नेट वर्थ लगभग 90-120 करोड़ रुपये है. DNA की एक रिपोर्ट बताती है कि संजय कपूर ने करिश्मा और उनके बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपये का बॉन्ड लिया था जिसके 10 लाख रुपये के इंटरेस्ट से कथित तौर पर उनके महीने के खर्चे पूरे होते थे. ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्मों से लेकर अपने इन्वेस्टमेंट तक करिश्मा मुंबई में काफी सादी लाइफस्टाइल जीने के बावजूद फाइनेंशियली स्टेबल बनी हुई हैं.

बॉलीवुड में करिश्मा की बेस्ट परफॉर्मेंस

करिश्मा कपूर ने अलग-अलग जॉनर में कई शानदार परफॉर्मेंस दी हैं. ‘राजा हिंदुस्तानी’ में, उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर से प्यार करने वाली एक अमीर लड़की के रूप में अपनी इमोशनल गहराई से दर्शकों को इम्प्रेस किया. उन्होंने गोविंदा के साथ एक फैमिली कॉमेडी फिल्म ‘हीरो नंबर 1’ में मासूमियत और चार्म दिखाया. ‘दिल तो पागल है’ में पैशनेट डांसर निशा के रोल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. ‘ज़ुबैदा’ में, करिश्मा शाही ज़िंदगी की मुश्किलों में फंसी एक उलझी हुई एक्ट्रेस के रोल में चमकीं, जबकि ‘फ़िज़ा’ में, उन्होंने पॉलिटिकल अशांति के बीच अपने खोए हुए भाई को ढूंढने वाली एक बहादुर बहन का रोल किया. हर रोल में उनकी रेंज, वर्सेटिलिटी और ऑडियंस से इमोशनली जुड़ने की काबिलियत दिखाई दी.

करिश्मा के सबसे आइकॉनिक डांस गाने

करिश्मा कपूर ने 90 के दशक में अपने एनर्जेटिक डांस मूव्स और एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस से स्क्रीन पर धूम मचा दी थी. ‘दिल तो पागल है’ के ‘द डांस ऑफ़ एन्वी’ में, उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ एक ज़बरदस्त मुकाबले में अपनी जगह बनाई. इसी फ़िल्म के गाने ‘ले गई ले गई’ और ‘बीवी नंबर 1’ के गाने ‘जंगल है आधी रात है’ ने सोलो और रोमांटिक डुएट दोनों में उनकी वर्सेटिलिटी दिखाई. ‘टन टना टन’ (‘जुड़वा’) में सलमान खान के साथ और ‘सोना कितना सोना है’ (‘हीरो नंबर 1’) में गोविंदा के साथ उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री फ़ैन्स की बहुत पसंदीदा बन गई. इन गानों ने न सिर्फ़ उनकी स्टार पावर को दिखाया बल्कि बॉलीवुड की सबसे अच्छी डांसर में से एक के तौर पर उनकी पहचान भी पक्की कर दी.

Tags: Karisma Kapoor Net worth
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