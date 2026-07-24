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karisma kapoor Education: क्या अंगूठा छाप हैं करिश्मा कपूर? जानें क्यों करीना की बहन ने छोड़ी थी पढ़ाई; नेट वर्थ सुन पकड़ लेंगे माथा

karisma kapoor Education: करिश्मा कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 की फिल्म "प्रेम कैदी" से की थी. उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट फिल्मों में काम किया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 24, 2026 7:04:38 PM IST

कितनी पढ़ी लिखी हैं करिश्मा कपूर?
कितनी पढ़ी लिखी हैं करिश्मा कपूर?


karisma kapoor Education: करिश्मा कपूर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है और लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है. 90 के दशक में करिश्मा बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में से एक थीं. अपने लंबे करियर और सफलता से उन्होंने अच्छी-खासी दौलत कमाई है. आइए जानते हैं करिश्मा की कुल संपत्ति कितने करोड़ है.

एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी अपनी पढ़ाई

करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में रणधीर कपूर और बबीता कपूर के घर हुआ था. उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की. हालांकि, एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. जब वह छठी क्लास में थीं, तब उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया. वह अभी सिर्फ़ पांचवीं क्लास में हैं.

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इन फिल्मों से मिली पहचान 

करिश्मा कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 की फिल्म “प्रेम कैदी” से की थी. उसके बाद, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट फिल्मों में काम किया. उन्होंने “जिगर” (1992) और “अनाड़ी” (1993) जैसी फिल्मों से दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाई. “राजा बाबू” (1994), “अंदाज़ अपना अपना” (1994), “कुली नंबर 1” (1995), और “साजन चले ससुराल” (1996) जैसी कॉमेडी फिल्मों में उनके काम ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई.

1996 की ब्लॉकबस्टर “राजा हिंदुस्तानी” ने करिश्मा के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला. उनकी सबसे मशहूर फिल्मों में “दिल तो पागल है,” “हीरो नंबर 1,” “बीवी नंबर 1,” और “हम साथ साथ हैं” (1999) शामिल हैं. भले ही करिश्मा लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, फिर भी उनकी कीमत करोड़ों में है.

टोटल नेट वर्थ

करिश्मा कपूर करोड़पति हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, करिश्मा कपूर की टोटल नेट वर्थ लगभग ₹120 करोड़ है. उन्हें लग्ज़री गाड़ियों का भी बहुत शौक है. एक्ट्रेस के पास ₹1.80 करोड़ की मर्सिडीज़-बेंज S-क्लास और ₹2.82 करोड़ की लेक्सस LX 470 जैसी कारें हैं. उनके पास मर्सिडीज़-बेंज E-क्लास (₹88 लाख), BMW 7 सीरीज़ (₹1.84 करोड़), और ऑडी Q7 (₹94 लाख) जैसी कारें भी हैं.

करिश्मा कपूर ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में एक रेजिडेंशियल यूनिट किराए पर दी है. उन्हें हर महीने ₹5.51 लाख का किराया मिलता है. इसके अलावा, उन्होंने और उनकी माँ बबीता ने बांद्रा वेस्ट में एक ज्वेलरी ब्रांड को एक शोरूम की जगह किराए पर दी है, जिससे उन्हें हर महीने ₹6 लाख की कमाई होती है.

ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई

करिश्मा कपूर का मुंबई के बांद्रा में करोड़ों का एक शानदार घर है. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. वह एक विज्ञापन के लिए ₹50 लाख तक चार्ज करती हैं. इसके अलावा, वह कई टीवी शो में जज के तौर पर भी काम करती हैं, जिससे अच्छी-खासी कमाई होती है.

बिज़नेस वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट

इंडिया टुडे के मुताबिक, फिल्मों के अलावा, करिश्मा ने कई बिज़नेस वेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया है. बेबी और मैटरनिटी प्रोडक्ट्स के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है. इस कंपनी में उनकी 26% हिस्सेदारी है, जिससे अच्छा-खासा प्रॉफिट होता है.

Tags: Karisma Kapoor
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