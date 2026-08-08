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Karishma Kapoor Hit Songs: जब एक गाने के लिए 30 बार करिश्मा कपूर ने बदला ऑउटफिट, ‘Jhanjhariya’ के हर सीन में था नया लुक

Karishma Kapoor Hit Songs: अपने शानदार करियर में करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं. एक्ट्रेस के नाम कई हिट गाने भी हैं और 1996 की फिल्म 'कृष्णा' का गाना 'झंझरिया'से उनमें से एक है.

By: Heena Khan | Published: August 8, 2026 11:42:23 AM IST

karishma kapoor
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Karishma Kapoor Hit Songs: अपने शानदार करियर में करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं. एक्ट्रेस के नाम कई हिट गाने भी हैं और 1996 की फिल्म ‘कृष्णा’ का गाना ‘झंझरिया’से उनमें से एक है. ‘Jhanjhariya’ गाना आज भी काफी लोकप्रिय है और इसे आज भी कई मौकों और पार्टियों में बजाया जाता है. अगर यह गाना आपका भी पसंदीदा है, तो यह खबर आपको पसंद आएगी. क्या आप जानते हैं कि करिश्मा कपूर ने इस गाने के लिए लगभग 30 कॉस्ट्यूम बदले थे? हाँ, आपने सही पढ़ा.

रेगिस्तान में शूटिंग 

इस बारे में बात करते हुए उन्होंने IANS को बताया, इस गाने के दो वर्शन थे – मेल और फीमेल. मेल वर्शन की शूटिंग रेगिस्तान में 50 डिग्री गर्मी में हुई थी, जबकि फीमेल वर्शन की शूटिंग मुंबई में तीन दिनों तक चली थी. रेगिस्तान में शूटिंग के दौरान, कास्ट को रेत पर डांस करना पड़ा, जो हमारी आँखों में उड़ती रहती थी, जिससे गाने की शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था.’

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हर ड्रेस के साथ अलग हेयरस्टाइल 

आगे बताते हुए उन्होंने कहा, ‘जब हमने फीमेल वर्शन की शूटिंग शुरू की, तो मुझे एहसास हुआ कि उस एक गाने के लिए मुझे 30 बार कपड़े बदलने थे. हर लुक अलग था, जिसमें अलग-अलग हेयरस्टाइल और मेकअप था. डांस स्टेप्स भी काफी मुश्किल थे. इसलिए, ‘झंझरिया’ न केवल एक आइकॉनिक गाना था, बल्कि मेरे करियर का सबसे यादगार गाना भी था.’

‘झंझरिया’ गाना अलका याग्निक ने गाया था और इसे अनु मलिक ने कंपोज किया था. इसके बोल आनंद राज आनंद ने लिखे थे. दीपक शिवदसानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सुनील शेट्टी, ओम पुरी, शक्ति कपूर, टिन्नू आनंद और कुलभूषण खरबंदा भी थे. वहीं, काम की बात करें तो करिश्मा अभी सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं. बेस्ट हिंदी फिल्में, बेस्ट तमिल फिल्में, बेस्ट तेलुगु फिल्में, बेस्ट इंग्लिश फिल्में, बेस्ट मलयालम फिल्मों के बारे में लेटेस्ट जानकारी पाते रहें.

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Tags: 90s BollywoodJhanjhariyaKarishma Kapoor
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