Home > मनोरंजन > 50 की उम्र में भी 25 की कैसे दिखती हैं करिश्मा कपूर? खूबसूरत दिखने के लिए इस तरह से खुद का ख्याल रखती हैं एक्ट्रेस, खुद किया खुलासा

50 की उम्र में भी 25 की कैसे दिखती हैं करिश्मा कपूर? खूबसूरत दिखने के लिए इस तरह से खुद का ख्याल रखती हैं एक्ट्रेस, खुद किया खुलासा

Karisma Kapoor 25 जून 2026 को अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं, लेकिन उनके चेहरे से उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है. हाल ही में  एक्ट्रेस ने अपने ब्यूटी सीक्रेट का खुलासा किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 25, 2026 12:08:43 PM IST

करिश्मा कपूर
करिश्मा कपूर


90 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) 25 जून 2026 को अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता.

कपूर खानदान की पहली एक्ट्रेस बेटी लोलो आज भी उतनी ही फिट और खूबसूरत दिखती हैं, जितनी अपनी डेब्यू फिल्म के समय दिखती थीं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरती के पीछे का सीक्रेट शेयर किया है. उनका कहना है कि कोई विदेशी ब्रांड नहीं, बल्कि उनकी दादी-नानी का एक घरेलू नुस्खा है, जो उन्हें खुद को खूबसूरत बनाये रखने में मदद करता है.

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करिश्मा कपूर की खूबसूरती का ‘सीक्रेट’

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने अपनी फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल स्किन का राज खोलते हुए बताया था कि वह अपनी स्किन के मामले में बहुत ही सीधा-साधा नियम मानती हैं, ‘जितना कम चीजें इस्तेमाल करो, उतना अच्छा है.’ करिश्मा कपूर ने कहा कि उन्होंने बचपन से अपने घर के बड़ों को जो करते देखा, वह आज भी उसी रूटीन को फॉलो करती हैं. उन्होंने कहा, “हम बचपन से घर में चेहरे पर घी और मलाई लगाते हुए बड़े हुए हैं.’ 

उन्होंने बताया कि उनकी दादी कृष्णा कपूर हमेशा खाने में और चेहरे पर देसी घी लगाने की सलाह देती थीं.’ करिश्मा का कहना है कि वह आज भी रोटी या चावल में घी डालकर जरूर खाती हैं. बता दें कि सिर्फ करिश्मा ही नहीं, बल्कि उनकी छोटी बहन करीना कपूर खान भी आज तक कपूर खानदान के इस ‘फैमिली ब्यूटी ट्रेडिशन’ को पूरी शिद्दत से निभा रही हैं. करीना ने भी कई इंटरव्यू में घी के इस्तेमाल के बारे में बताया है.

OTT से कर रहीं एक्टिंग में वापसी 

करिश्मा कपूर ने काफी सालों से एक्टिंग से ब्रेक लिया था, लेकिन अब वो अभिनय की दुनिया में फिर से वापसी कर रही हैं. उनकी नई सस्पेंस-थ्रिलर वेब सीरीज ‘ब्राउन’ (Brown) हाल ही में 5 जून 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस वेब सीरीज में करिश्मा कपूर ने अपने पुराने ग्लैमरस अवतार से बिल्कुल अलग, कोलकाता पुलिस की एक जासूस ‘रीता ब्राउन’ का रोल निभाया है. सीरीज में वह एक पेचीदा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाती नजर आ रही हैं. इस शो में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है.

Tags: bollywoodentertainmentKarishma Kapoor
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