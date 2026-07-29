गुरुपूर्णिमा के दिन करिश्मा तन्ना के घर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने बेटे को दिया जन्म; सेलेब्स ने दी बधाई

अभिनेत्री करिश्मा तन्ना और उनके पति, बिज़नेसमैन वरुण बंगेरा ने अपने घर पर पहले बच्चे स्वागत किया है. गुरुपूर्णिमा के अवसर पर ये कपल एक बेटे के माता-पिता बन गए. इस जानकारी को दोनों ने संयुक्त रूप से इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की.

शेयर किया प्यार पोस्ट

करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा अब एक बेटे के माता-पिता बन गए हैं. कपल ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपने पहले बच्चे के आने की खबर दी और फैंस के साथ अपनी खुशी शेयर की. एक जॉइंट पोस्ट शेयर करते हुए, उन्होंने बताया कि उनके बेटे का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था और अपने परिवार में नए सदस्य के लिए शुक्रिया अदा किया. पोस्ट में लिखा था, ‘गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन पर जन्म… हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद यहीं है. 29 जुलाई 2026 हमारी दुनिया में आपका स्वागत है, छोटे बच्चे. करिश्मा और वरुण.

सेलेब्स ने दी बधाई

इस पोस्ट के आते सेलेब्स की बधाइयों का तांता लग गया. खुशी कपूर ने लिखा, ‘बहुत-बहुत बधाई और दिल वाले इमोजी भी लगाया. स्मृति ईरानी ने कमेंट किया, ‘बहुत-बहुत बधाई भगवान भला करे.’ वहीं, कीकू शारदा ने भी बधाई देते हुए कमेंट किया. इसके अलावा सोनू सूद, सोनल चौहान, वामिका गब्बी, नेहा धूपिया और कई दूसरे लोगों ने नए माता-पिता को बधाई दी.

एक नजर करिश्मा और वरुण के निजी जीवन पर

करिश्मा और वरुण ने 2021 में डेटिंग शुरू की और 2022 में मुंबई में शादी की. शादी कई दिनों तक चली जिसमें हल्दी और मेहंदी जैसी प्री-वेडिंग सेरेमनी शामिल थीं, उसके बाद मेन वेडिंग सेरेमनी और एक रिसेप्शन हुआ. शादी में उनके परिवार के लोग शामिल हुए, साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के करीबी दोस्त भी थे. इस साल अप्रैल में, करिश्मा ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस करते हुए कई प्यारी तस्वीरें शेयर की थीं.