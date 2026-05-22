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गुलाबी साड़ी, सोने के गहने… साउथ इंडियन ट्रेडिशन में सजीं करिश्मा तन्ना, गोद भराई की झलकियां वायरल

Karishma Tanna Godh Bharai: एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके अपने साउथ इंडियन, तुलु-स्टाइल गोद भराई की झलक दिखाई, जो उन्होंने आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए रखी थी.

By: Shristi S | Published: May 22, 2026 11:01:24 PM IST

साउथ इंडियन ट्रेडिशन में सजीं करिश्मा तन्ना, गोद भराई की झलकियां वायरल
साउथ इंडियन ट्रेडिशन में सजीं करिश्मा तन्ना, गोद भराई की झलकियां वायरल


Karishma Tanna Baby Shower: एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा अपने पहले बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं. शुक्रवार को, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके अपने साउथ इंडियन, तुलु-स्टाइल गोद भराई की झलक दिखाई, जो उन्होंने आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए रखी थी.

उन्होंने यह भी कहा कि उनका दिल खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि यह उनके लिए एक सपना सच होने जैसा है. ऐसे में चलिए विस्तार से देखें एक्ट्रेस की गोद भराई की झलक.

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करिश्मा तन्ना की तुलु-स्टाइल गोद भराई

करिश्मा ने इंस्टाग्राम पर वरुण के साथ मिलकर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में, करिश्मा ने पारंपरिक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी और सोने के गहने पहने हुए हैं. वरुण ने सफ़ेद कुर्ता पहना है. वीडियो में बाद में, जब करिश्मा बताती हैं कि उन्हें घबराहट और खुशी दोनों महसूस हो रही हैं, तो वरुण उन्हें प्यार से चूमते भी हैं. 

क्या है वीडियो का कैप्शन?

वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हम दोनों की पहली साउथ इंडियन-स्टाइल गोद भराई से मिले प्यार, आशीर्वाद और भावनाओं को मैं अभी भी महसूस कर रही हूं. वरुण का बैकग्राउंड मंगलौर का है, जबकि एक्ट्रेस गुजराती हैं.

करिश्मा ने आगे कहा, खूबसूरत तुलु रस्मों, पवित्र परंपराओं, मंत्रों, फूलों, साड़ियों और हर छोटी-बड़ी रस्म को इतनी करीब से देखना सचमुच जादुई लगा. ऐसा लगा जैसे हम कोई ऐसा सपना जी रहे हों जिसकी हमने सिर्फ़ कल्पना की थी. पूजा-पाठ और परिवार के आशीर्वाद से लेकर हर रस्म में मौजूद प्यार और अपनापन पूरा दिन हम दोनों और हमारे आने वाले बच्चे के लिए बहुत पवित्र, भावुक और बेहद खास रहा.

उन्होंने अपनी बात इन शब्दों के साथ खत्म की, सबसे खूबसूरत और पारंपरिक तरीके से एक सपना सच हुआ. हमारा दिल खुशी से भरा हुआ है. इस खूबसूरत नए सफर की शुरुआत करते हुए हम बहुत शुक्रगुज़ार, सुरक्षित, लाड़-प्यार से भरे हुए और प्यार से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं.

करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा के बारे में

करिश्मा और वरुण ने 2021 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया और 2022 में मुंबई में शादी कर ली. यह शादी कई दिनों तक चली, जिसमें हल्दी और मेहंदी जैसी शादी से पहले की रस्में शामिल थीं, जिसके बाद मुख्य शादी की रस्म और रिसेप्शन हुआ. शादी में उनके परिवार के सदस्यों के अलावा, फ़िल्म और टीवी इंडस्ट्री के उनके करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे.

इस साल अप्रैल में, करिश्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर कई प्यारी तस्वीरें पोस्ट करके अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, एक छोटा सा चमत्कार, हमारा सबसे बड़ा तोहफ़ा अगस्त 2026, और इसके साथ ही उन्होंने एक गुलाबी दिल वाला इमोजी भी लगाया. इस घोषणा को जल्द ही ज़बरदस्त लोकप्रियता मिलने लगी, और सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों तथा फ़ॉलोअर्स की ओर से प्यार और बधाई संदेशों की बाढ़-सी आ गई.

Tags: baby showerKarishma Tanna
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