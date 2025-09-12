सक्सेस के लिए कपड़े उतारने से नहीं परहेज़, इस बिकिनी क्वीन ने दिए थे भर-भर के बोल्ड सीन

Karishma Sharma Bold Photos: बॉलीवुड, वेब सीरीज और टेलीविजन एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा (Karishma Sharma) इन दिनों एक्सीडेंट की वजह से सुर्ख़ियों में हैं. करिश्मा मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने जा रही थीं लेकिन उनके दोस्त ट्रेन में चढ़ नहीं पाए और घबराहट में करिश्मा भी चलती ट्रेन से कूद गईं. इस कारण से करिश्मा को पीठ, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं.
रागिनी एमएमएस रिटर्न्स में नज़र आई थीं करिश्मा
करिश्मा फिल्मों, वेबसीरीज और टीवी की दुनिया में सालों से काम कर रही हैं. वह एकता कपूर की वेबसीरीज रागिनी एमएमएस रिटर्न्स में बेहद बोल्ड अवतार में नज़र आई थीं. इस सीरीज में करिश्मा का काफी बोल्ड अवतार देखने को मिला था और सीरीज का ट्रेलर रिलीज होने के चंद घंटों में ही वायरल हो गया था.
करिश्मा ने स्टार प्लस के सीरियल यह है मोहब्बतें में भी काम किया है, इसके अलावा वो प्यार का पंचनामा 2 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा वह ओटीटी प्लेटफॉर्म की कई शॉर्ट फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. करिश्मा को अपने बोल्ड अंदाज़ के लिए जाना जाता है.
बोल्ड इमेज से नहीं है कोई परेशानी
अपनी बोल्ड इमेज पर करिश्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें अच्छे रोल ऑफर होते हैं तो उन्हें अपनी बोल्ड इमेज से कोई दिक्कत नहीं है. उन्हें इमेज में टाइपकास्ट होने का भी कोई डर नहीं है.
सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. सिर्फ इन्स्टाग्राम पर ही उनके 2.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं.सोशल मीडिया पर करिश्मा अपने बोल्ड अंदाज़ से सबको रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. करिश्मा की बिकिनी फोटोज तो मिनटों में वायरल हो जाती हैं.
करिश्मा का मुंबई में हुआ था जन्म
करिश्मा अक्सर अपनी वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. करिश्मा का जन्म 1993 में मुंबई में हुआ था. वह मुंबई के अलावा दिल्ली और पटना में भी रह चुकी हैं.
प्यार का पंचनामा 2 के अलावा करिश्मा ने होटल मिलन, फंसते फंसाते, सुपर 30, उजड़ा चमन और एक विलेन रिटर्न्स जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स अदा किए हैं.