‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था

करिश्मा कपूर 90 के दशक की टॉप हीरोइनों में से एक मानी जाती हैं, जिन्होंने कई यादगार फिल्में और गाने दिए हैं और कुछ बड़े सितारों के साथ काम किया है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने शानदार करियर पर एक नजर डाली, जिसमें ‘दिल तो पागल है’, ‘राजा हिंदुस्तानी’, ‘हम साथ साथ हैं’ और ‘हीरो नंबर 1’, ‘राजा बाबू’, ‘बीवी नंबर 1’ जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। करिश्मा ने ज्यादातर को-एक्टर्स के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री बनाई है और सभी खानों के साथ काम किया है। गोविंदा के साथ उनके डांस नंबर उस समय भी बहुत फेमस थे और आज भी यादगार बने हुए हैं।

गोविंदा को लेकर कही ये बातें

खास तौर पर गोविंदा के साथ उनके डांस नंबर आज भी फैंस के दिल में बसते हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान करिश्मा ने कहा, “गोविंदा के साथ काम करना मतलब हर कदम पर चौकन्ना रहना! उनकी एनर्जी और डांस मूव्स इतनी शानदार थीं कि मैं हमेशा उनके साथ तालमेल बैठाने में लगी रहती। मैं उनकी फैन थी और आज भी उनकी फिल्में देखकर मजा आता है।”

शाहरुख बेहद मददगार थे

उन्होंने आमिर, शाहरुख और सलमान के साथ काम करने के अनुभव भी साझा किए। आमिर हमेशा रिहर्सल और परफेक्ट प्लानिंग में विश्वास रखते हैं, सलमान बस सेट पर आते हैं और सब कुछ कमाल का हो जाता है, जबकि शाहरुख बेहद मददगार और साथ वाले कलाकार की परवाह करने वाले हैं।

निजी जीवन पर की बात

अपने निजी जीवन की बात करते हुए करिश्मा ने कहा कि तलाक और अपने पूर्व पति संजय कपूर के निधन जैसी मुश्किलों के बीच उन्होंने अपने फिल्मी सफर की यादों को संजो कर रखा। उन्होंने बताया कि तलाक जैसी चुनौतियों के बाद भी उन्होंने खुद को मजबूत रखा और फिल्मों में अपने अनुभवों और सितारों के साथ बिताए पल हमेशा याद रखे।