Home > मनोरंजन > ‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था

‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था

Karisma Kapoor-Govinda: 90 के दशक की टॉप हीरोइन करिश्मा कपूर ने अपने फिल्मी सफर की यादें साझा कीं। गोविंदा के साथ हिट डांस से लेकर उनके साथ काम करने का सफर कैसा रहा इसपर भी एक्ट्रेस ने कई बातें कीं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 23, 2025 12:26:18 IST

Karisma KapoorGovinda
Karisma KapoorGovinda

करिश्मा कपूर 90 के दशक की टॉप हीरोइनों में से एक मानी जाती हैं, जिन्होंने कई यादगार फिल्में और गाने दिए हैं और कुछ बड़े सितारों के साथ काम किया है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने शानदार करियर पर एक नजर डाली, जिसमें ‘दिल तो पागल है’, ‘राजा हिंदुस्तानी’, ‘हम साथ साथ हैं’ और ‘हीरो नंबर 1’, ‘राजा बाबू’, ‘बीवी नंबर 1’ जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। करिश्मा ने ज्यादातर को-एक्टर्स के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री बनाई है और सभी खानों के साथ काम किया है। गोविंदा के साथ उनके डांस नंबर उस समय भी बहुत फेमस थे और आज भी यादगार बने हुए हैं।

गोविंदा को लेकर कही ये बातें

खास तौर पर गोविंदा के साथ उनके डांस नंबर आज भी फैंस के दिल में बसते हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान करिश्मा ने कहा, “गोविंदा के साथ काम करना मतलब हर कदम पर चौकन्ना रहना! उनकी एनर्जी और डांस मूव्स इतनी शानदार थीं कि मैं हमेशा उनके साथ तालमेल बैठाने में लगी रहती। मैं उनकी फैन थी और आज भी उनकी फिल्में देखकर मजा आता है।”

वो सुपरस्टार जिसने हिला दी थी अमिताभ बच्चन की नींव, लगातार 14 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड का बना ‘किंग’…आज करोड़ों का है मालिक

शाहरुख बेहद मददगार थे

उन्होंने आमिर, शाहरुख और सलमान के साथ काम करने के अनुभव भी साझा किए। आमिर हमेशा रिहर्सल और परफेक्ट प्लानिंग में विश्वास रखते हैं, सलमान बस सेट पर आते हैं और सब कुछ कमाल का हो जाता है, जबकि शाहरुख बेहद मददगार और साथ वाले कलाकार की परवाह करने वाले हैं।

फिर धूंम मचाएंगे Akshay Kumar पुलिस वाले के दमादार अंदाज में, धमाकेदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स वाली ‘Rowdy Rathore 2’ का बनेगा सीक्वल?

निजी जीवन पर की बात

अपने निजी जीवन की बात करते हुए करिश्मा ने कहा कि तलाक और अपने पूर्व पति संजय कपूर के निधन जैसी मुश्किलों के बीच उन्होंने अपने फिल्मी सफर की यादों को संजो कर रखा। उन्होंने बताया कि तलाक जैसी चुनौतियों के बाद भी उन्होंने खुद को मजबूत रखा और फिल्मों में अपने अनुभवों और सितारों के साथ बिताए पल हमेशा याद रखे।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था
‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था
‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था
‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?