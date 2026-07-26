Home > मनोरंजन > ‘रवीना को भेजो, तब मिलेंगे भारतीय जवानों के शव’… कारगिल में पाक सैनिकों की रखी थी घटिया मांग, भारत ने मिसाइल पर लिखकर दिया था ऐसा करारा जवाब!

‘रवीना को भेजो, तब मिलेंगे भारतीय जवानों के शव’… कारगिल में पाक सैनिकों की रखी थी घटिया मांग, भारत ने मिसाइल पर लिखकर दिया था ऐसा करारा जवाब!

1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने एक बम पर एक्ट्रेस रवीना टंडन का नाम लिखा था जिसकी तस्वीरें तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है. इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है.

By: Kajal Jain | Published: July 26, 2026 11:52:07 AM IST

'रवीना को भेजो, तब मिलेंगे भारतीय जवानों के शव'... कारगिल में पाक सैनिकों की रखी थी घटिया मांग, भारत ने मिसाइल पर लिखकर दिया था ऐसा करारा जवाब!
'रवीना को भेजो, तब मिलेंगे भारतीय जवानों के शव'... कारगिल में पाक सैनिकों की रखी थी घटिया मांग, भारत ने मिसाइल पर लिखकर दिया था ऐसा करारा जवाब!


आज हमारा देश कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस अवसर पर एक बार फिर 1999 के कारगिल युद्ध का एक दिलचस्प किस्सा सोशल मीडिया पर फिर से जीवंत हो उठा है जिसमें भारतीय सैनिकों ने एक बम पर एक्ट्रेस रवीना टंडन का नाम लिखा था. बताया जाता है कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का एक पुराना बयान था कि रवीना टंडन उनकी पसंदीदा अभिनेत्री हैं. यही कारण है कि जब भारत को शहीदों के शव लौटाने के बदले में पाकिस्तान ने रवीना टंडन को पाक भेजने की बात कही थी तो कारगिल युद्ध के दौरान हमारे जांवाज सैनिकों ने नवाज़ शरीफ़ को उपहार के रूप में रवीना के नाम वाले बम भेजे थे.

सोशल मीडिया पर जी उठा पुराना किस्सा

भारत और पाकिस्तान के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं. समय-समय पर दोनों देशों के बीच की दूरियां और कड़वाहट खुलकर सामने आती रही हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर 1999 के कारगिल युद्ध से जुड़ा एक ऐसा किस्सा चर्चा में आ गया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यह किस्सा बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों से जुड़ा हुआ है. 

You Might Be Interested In

जब पाकिस्तान ने रखी थी अजीब और शर्मनाक मांग

कारगिल युद्ध के दौरान कई भारतीय वीर सपूत देश के लिए शहीद हो गए थे. जब भारतीय सरकार ने शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर वापस मांगे, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान की तरफ से अजीबोगरीब मांग रखते हुए कहा गया था कि ‘रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित को पाकिस्तान भेज दो, और इसके बदले में हम भारतीय जवानों के शव वापस कर देंगे.’ पाकिस्तान की इस घटिया और असंवेदनशील मांग के बाद भारतीय सेना और वायु सेना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था.

मिसाइल पर लिखकर भेजा था करारा जबाव

दुश्मनों की इस हरकत का करारा और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायु सेना ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया. कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर दागी जाने वाली एक मिसाइल पर खास तौर पर संदेश लिखा गया- ‘रवीना टंडन की तरफ से नवाज शरीफ के लिए’ (From Raveena Tandon to Nawaz Sharif). सिर्फ इतना ही नहीं, उस मिसाइल पर तीर के साथ दिल का निशान भी बनाया गया था, ताकि पाकिस्तानियों को यह अच्छी तरह याद रहे कि वे किससे पंगा ले रहे हैं.

रवीना टंडन ने खुद किया था बड़ा खुलासा

दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में अभिनेत्री रवीना टंडन ने इस पूरे वाकये का जिक्र करते हुए गर्व महसूस किया था. उन्होंने बताया था, ‘मैं जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कारगिल गई थी. वहां मेरे बहुत से फैंस फौजियों के रूप में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने मिसाइल पर मेरा नाम लिखा था. मुझे गर्व है कि मैं इतिहास का हिस्सा रही हूं. मैंने सुना है कि गुलमर्ग और लेह के म्यूजियम में आज भी इस घटना की तस्वीरें मौजूद हैं.’

हालांकि, इस बातचीत के दौरान रवीना ने यह भी साफ किया था कि वह युद्ध या हिंसा को बढ़ावा नहीं देतीं. उनका मानना है कि जब देश की सुरक्षा की बात आए तो कड़े कदम उठाने ही चाहिए, लेकिन जहां तक मुमकिन हो शांति बनाए रखनी चाहिए. सरहद पर जान कुर्बान करने वाले जवान किसी भी देश के हों, उनके पीछे परिवार और उनका खून लाल ही होता है, भले ही उनके नाम या मान्यताएं अलग हों.

मैं बंदूक लेकर खड़ी हो जाऊंगी..

कई साल बाद रवीना ने इस घटना का जिक्र हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में भी किया था. रवीना ने बचाया था कि ‘मैंने इसे बहुत बाद में देखा. हालांकि, मैं पूरी दुनिया को यही सलाह दूंगी कि अगर किसी भी बात का समाधान प्रेम और बातचीत से हो सकता है, तो कृपया ऐसा ही करें. खून का रंग लाल इधर भी है और उधर भी. किसी भी मां को अपने बेटे या बेटी को खोने पर गर्व नहीं होना चाहिए… अगर मुझे अपने देश की रक्षा के लिए वहां (सीमा की रक्षा के लिए) खड़ा होना पड़े, तो दे दो मेरे हाथ में बंदूक, मैं वहां खड़ी हो जाऊंगी.’

जानकारी के लिए बता दें कि हर कुछ सालों में बमों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं. इनमें एक बड़ा हरा बम दिखाया जाता है जिस पर ‘रवीना टंडन से नवाज़ शरीफ़ को’ लिखा होता है. इन शब्दों के साथ एक तीर दिल को भेदता हुआ बना होता है.

ये भी पढ़ें:- Kargil Vijay Diwas Special: सिल्वर SCREEN पर जिंदा हुई भारत के वीर सपूतों की अमर गाथा, रोंगटे खड़े कर देंगी ये 7 फिल्में और वेब सीरीज!

Tags: entertainment newsIndia Pakistan Warkargil vijay diwasKargil Warnawaz sharifraveena tandon
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए अंडे?

July 25, 2026

घूमने के लिए बेस्ट रहेंगे ये हिल स्टेशन्स

July 25, 2026

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या है बॉलीवुड सितारों का...

July 25, 2026

T20I में किस भारतीय के नाम सबसे ज्यादा 50+ स्कोर?...

July 25, 2026

वीकएंड पर देखें ये फिल्में, किस ओटीटी पर है उपलब्ध?

July 25, 2026

सावन में प्याज-लहसुन क्यों है वर्जित?

July 25, 2026
‘रवीना को भेजो, तब मिलेंगे भारतीय जवानों के शव’… कारगिल में पाक सैनिकों की रखी थी घटिया मांग, भारत ने मिसाइल पर लिखकर दिया था ऐसा करारा जवाब!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘रवीना को भेजो, तब मिलेंगे भारतीय जवानों के शव’… कारगिल में पाक सैनिकों की रखी थी घटिया मांग, भारत ने मिसाइल पर लिखकर दिया था ऐसा करारा जवाब!
‘रवीना को भेजो, तब मिलेंगे भारतीय जवानों के शव’… कारगिल में पाक सैनिकों की रखी थी घटिया मांग, भारत ने मिसाइल पर लिखकर दिया था ऐसा करारा जवाब!
‘रवीना को भेजो, तब मिलेंगे भारतीय जवानों के शव’… कारगिल में पाक सैनिकों की रखी थी घटिया मांग, भारत ने मिसाइल पर लिखकर दिया था ऐसा करारा जवाब!
‘रवीना को भेजो, तब मिलेंगे भारतीय जवानों के शव’… कारगिल में पाक सैनिकों की रखी थी घटिया मांग, भारत ने मिसाइल पर लिखकर दिया था ऐसा करारा जवाब!