बॉयफ्रेंड के साथ लीक हुआ था खानदानी एक्ट्रेस का MMS, इमेज सुधारने के लिए तोड़ा रिश्ता और बन गईं ‘बेगम’!

Bollywood Actress MMS: बॉलीवुड की एक खानदानी एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड के साथ MMS इंटरनेट पर लीक हो गया था. MMS में खानदानी एक्ट्रेस को देख पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था. जिसके बाद एक्ट्रेस ने इमेज सुधारने के लिए पूरा जोर लगा दिया.

By: Prachi Tandon | Published: September 21, 2025 10:12:20 AM IST

Kareena Kapoor and Shahid Kapoor MMS: बॉलीवुड में रिश्तों का बनना और बिगड़ना नई बात नहीं है. लेकिन, जब विवाद के बाद किसी एक्टर या एक्ट्रेस का रिश्ता टूटता है तो लोगों को वह सालों तक याद रह जाता है. ऐसा ही रिश्ता था बॉलीवुड की एक खानदानी एक्ट्रेस का. जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं कपूर खानदान की बेटी और टॉप एक्ट्रेस करीना के बारे में. करीना कपूर (Kareena Kapoor) हमेशा से ही अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए लाइमलाइट में रही हैं. लेकिन, एक समय था जब वह शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) को डेट कर रही थीं. 

करीना कपूर (Kareena Kapoor News) और शाहिद ने कई सालों तक डेट किया और फिर दोनों साल 2007 में अलग हो गए. लेकिन, दोनों के अलग होने से पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने शायद खानदानी एक्ट्रेस की साख पर धब्बा लगा दिया था. 

करीना कपूर और शाहिद कपूर का वायरल MMS

करीना कपूर (Kareena Kapoor Video) अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. यही वजह है कि उन्होंने कभी अपना अफेयर छिपाकर नहीं रखा. वह जब शाहिद को डेट कर रही थीं, तब उन्होंने इसे दुनिया केसामने कबूल किया. लेकिन, साल 2004 में एक वीडियो इंटरनेट पर आया. वीडियो महज 20 सेकेंड का था और इसमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने दोनों एक्टर्स के प्यार की फजीहत कर डाली.  

करीना कपूर और शाहिद कपूर (Kareena Shahid MMS) के वायरल वीडियो को MMS का नाम दिया गया. हालांकि, अब करीना और शाहिद का वीडियो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है. लेकिन, इसके स्क्रीन ग्रैब्स आज भी सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होते रहते हैं. वीडियो में करीना और शाहिद लिप और टंग किस करते दिखाई दे रहे थे. जब यह क्लिप सामने आया तो पूरी इंडस्ट्री में बवाल मच गया था और कपूर खानदान ने इसे अपनी बेइज्जती के तौर पर देखा. 

इमेज सुधारने के लिए टूटा करीना और शाहिद का रिश्ता?

करीना (Kareena Kapoor Breakup) और शाहिद के रिश्ते पर तरह-तरह की बातें शुरू हो गईं. इतना ही नहीं, दोनों के बीच भी खटपट की खबरें आने लगीं. एमएमएस लीक के करीब 3 दिन साल में दोनों का ब्रेकअप हो गया. वहीं, ब्रेकअप के बाद करीना कपूर का नाम सैफ अली खान से जुड़ना शुरू हो गया. 

करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी

2007 में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor Movies) से अलग होने के कुछ समय बाद ही वह सैफ अली खान (Saif Ali Khan) संग रिश्ते में आ गईं. हालांकि, करीना कपूर ने शादी करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई. उम्र में 10 साल बड़े और तलाकशुदा नवाब से शादी करने से पहले करीना कपूर ने कई साल डेट किया. बता दें, करीना कपूर और सैफ अली खान ने 2012 में शादी की थी. ऐसे में यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि करीना ने अपनी और कपूर खानदान की इमेज सुधारने के लिए शाहिद से रिश्ता तोड़ा था और सैफ से शादी की थी. 

