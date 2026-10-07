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15 साल बाद Shahrukh की बाहों में होंगी Kareena! King का ऐसा ट्रैक हो रहा तैयार; भूल जाएंगे Chammak Challo

Shahrukh Kareena Song: शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग के लिए पहले से ही बहुत एक्साइटमेंट है, जो इस साल दिसंबर में रिलीज़ होगी. अब, नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्ट्रेस करीना कपूर इस फिल्म में शाहरुख के साथ स्क्रीन शेयर कर सकती हैं.

By: Heena Khan | Published: October 7, 2026 8:30:31 AM IST

shahrukh kareena song
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Shahrukh Kareena Song: शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग के लिए पहले से ही बहुत एक्साइटमेंट है, जो इस साल दिसंबर में रिलीज़ होगी. अब, नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्ट्रेस करीना कपूर इस फिल्म में शाहरुख के साथ स्क्रीन शेयर कर सकती हैं. पिंकविला के मुताबिक, करीना डैडी कूल नाम के एक गाने में एक स्पेशल कैमियो करेंगी और इसमें शाहरुख के साथ फिर से दिखेंगी. पब्लिकेशन को मिले सोर्स के मुताबिक, एक्ट्रेस इस महीने के आखिर में साउथ अफ्रीका में शाहरुख के साथ यह गाना शूट करेंगी.

डैडी कूल होगा गाने का टाइटल 

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गाना, जिसका टाइटल कथित तौर पर “डैडी कूल” है, एक बहुत ही स्पेशल गाने के तौर पर बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि इसमें शाहरुख खान और करीना कपूर एक नए अंदाज़ में साथ आएंगे. किंग के स्केल को देखते हुए, यह ट्रैक फिल्म की खास हाइलाइट्स में से एक होने की भी उम्मीद है. कहा जा रहा है कि मेकर्स 2 नवंबर के आसपास किंग से एक नया गाना भी दिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो शाहरुख खान के जन्मदिन के साथ मेल खाता है. इस अनाउंसमेंट या रिवील से सुपरस्टार के खास दिन को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ने की उम्मीद है.

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दीपिका निभाएंगी अहम रोल 

शाहरुख और करीना इससे पहले कई पॉपुलर फिल्मों में स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, जिनमें रा. वन और कभी खुशी कभी गम शामिल हैं. अगर किंग में उनका रीयूनियन कन्फर्म होता है, तो इस मच-अवेटेड प्रोजेक्ट में एक और नॉस्टैल्जिक टच जुड़ने की उम्मीद है. इस साल की शुरुआत में, शाहरुख और दीपिका पादुकोण ने कथित तौर पर किंग का एक बड़ा हिस्सा साउथ अफ्रीका में शूट किया था, जिसमें एक गाना भी शामिल था. उस समय सोशल मीडिया पर शूटिंग से दोनों एक्टर्स की कई फोटो और वीडियो भी सामने आए थे.

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सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टेड और को-राइटेड, किंग में शाहरुख, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और राघव जुयाल जैसे स्टार्स हैं. यह फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले गौरी खान, सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद द्वारा प्रोड्यूस की गई है. किंग 24 दिसंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली है.

Tags: bollywoodKareena Kapoorshahrukh khan
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