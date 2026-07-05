Rahul Gandhi को डेट करना चाहती थी करीना कपूर, खुद ही किया खुलासा; वीडियो वायरल

Rahul Gandhi-Kareena Kapoor: करीना कपूर खान बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. पर्सनल लाइफ में, करीना ने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से शादी की है, और उनके दो बेटे हैं, तैमूर और जेह. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब करीना कपूर इंडस्ट्री में नई थीं, तो उन्हें एक पॉलिटिशियन से प्यार हो गया था और वह उन्हें डेट करना चाहती थीं? आइए जानते हैं कि करीना कपूर किस पॉलिटिशियन पर फिदा थीं.

करीना कपूर किस पॉलिटिशियन को डेट करना चाहती थीं?

सिमी गरेवाल के साथ रेंडेज़वस के एक पुराने एपिसोड में, जब करीना कपूर से पूछा गया कि अगर उन्हें दुनिया में किसी को डेट करने का मौका मिले तो वह किसे चुनेंगी, तो करीना कपूर ने कहा, “क्या मुझे यह कहना चाहिए, मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं, यह थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं राहुल गांधी को जानना चाहूंगी. मैं उनकी तस्वीरें देखती रहती हूं और सोचती हूं कि उन्हें जानना दिलचस्प होगा. मैं एक फिल्मी परिवार से हूं, और वह पॉलिटिशियन परिवार से हैं. तो, शायद यह एक दिलचस्प बातचीत होगी.”

सालों बाद, जब करीना कपूर से उनके डेटिंग वाले कमेंट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “यह बहुत पुराना है, और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे सरनेम पॉपुलर हैं.”

करीना कपूर की लव लाइफ

करीना कपूर खान ने 2007 में अपने ब्रेकअप से पहले कई सालों तक शाहिद कपूर को डेट किया. फिर करीना कपूर टशन के सेट पर सैफ अली खान से मिलीं और उनसे प्यार करने लगीं. इस कपल ने आखिरकार 2012 में शादी कर ली और अब उनके दो बेटे हैं, जहांगीर अली खान और तैमूर अली खान.