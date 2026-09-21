Home > मनोरंजन > ‘बेबो’ के जन्मदिन पर बहन करिश्मा का खास तोहफा, शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीर; फैंस ने लुटाया प्यार

‘बेबो’ के जन्मदिन पर बहन करिश्मा का खास तोहफा, शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीर; फैंस ने लुटाया प्यार

Kareena Kapoor Birthday: अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अपनी बहन करीना कपूर खान के 46वें जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर बचपन की एक यादगार तस्वीर साझा की. देखें तस्वीर.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 21, 2026 6:30:58 PM IST

करिश्मा कपूर ने करीना के बचपन की तस्वीर साझा की
करिश्मा कपूर ने करीना के बचपन की तस्वीर साझा की


करीना कपूर आज अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उन्हें फैंस और बॉलीवुड सितारों की ओर से लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं. वहीं, उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर ने भी खास अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया. करिश्मा ने सोशल मीडिया पर दोनों के बचपन की एक प्यारी तस्वीर साझा की, जो फैंस का ध्यान खींच रही है.

प्यारी तस्वीर साझा की

करिश्मा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर खुद की और करीना कपूर की साथ में एक बचपन की तस्वीर शेयर की. इसमें दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं.  इस पोस्ट को साझा करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ‘मेरी सबसे प्यारी बहन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. हमेशा साथ-साथ, हमेशा एक जैसी ड्रेस में और हमेशा जीतती हुई. तुम्हें बहुत प्यार करती हूं.’

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सेलेब्स कर रहे प्रतिक्रियाएं

इस पोस्ट पर प्रशंसकों और कपूर परिवार के सदस्यों, जिनमें मलाइका अरोरा, सबा पटौदी, महीप कपूर और चंकी पांडे शामिल हैं, ने गर्मजोशी से प्रतिक्रिया व्यक्त की. सभी ने कमेंट सेक्शन में जन्मदिन की शुभकामनाएं और दिल वाले इमोजी भेजे. प्रशंसकों ने बचपन की तस्वीर में करीना और उनके बेटों तैमूर और जेह के बीच समानता भी देखी.

सोहा अली खान ने भी दी बधाई

वायरल हो रहे AI ’80s ट्रेंड को फॉलो करते हुए सोहा अली खान ने करीना कपूर को खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, ‘आपका जन्म 1980 में हुआ था, इसलिए यह ट्रेंड आपके लिए बिल्कुल सही है. मेरी खूबसूरत, दयालु और प्यारी भाभी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. आप हर दशक में और आने वाले सभी दशकों में इसी तरह स्टाइल आइकन बनी रहें.’

करीना कपूर खान का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर खान हाल ही में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फिल्म ‘दायरा’ में नजर आई हैं. मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी यह क्राइम थ्रिलर शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. फिल्म में करीना और पृथ्वीराज दोनों पुलिस अधिकारियों की भूमिका में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने

Tags: Kareena KapoorKarisma Kapoor
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