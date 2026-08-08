Kareena Kapoor Fav Restaurant: पराठे वाली गली, दिल्ली के जायकेदार खाने पर फिदा हैं बेबो; करीना ने बताया अपना पसंदीदा रेस्टोरेंट

Kareena Kapoor Fav Restaurant: यह कोई राज़ नहीं है कि करीना कपूर खान खाने-पीने की बहुत शौकीन हैं. उन्होंने कई बार सबके सामने माना है कि उन्हें चाइनीज़ और इटैलियन खाना बहुत पसंद है. हालांकि बेबो हेल्दी डाइट लेती हैं और ज़्यादातर घर का बना खाना ही खाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो खुद को रोक नहीं पातीं. हाल ही में करीना ने बताया कि दिल्ली में उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट राजधानी के उनके पसंदीदा डाइनिंग स्पॉट में से एक है. और पता है कौन सा? यह और कोई नहीं, बल्कि ITC मौर्या होटल में मौजूद मशहूर रेस्टोरेंट ‘बुखारा’ है. उन्होंने कहा, ‘बुखारा मेरा पसंदीदा है.’ यह रेस्टोरेंट अपने खास नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर खाने के लिए मशहूर है और दशकों से दिल्ली के खाने-पीने की जगहों में एक खास पहचान रखता है.

पराठे वाली गली का भी किया जिक्र

इस शानदार रेस्टोरेंट के अलावा, करीना ने दिल्ली के मज़ेदार स्ट्रीट फ़ूड के लिए भी अपना प्यार ज़ाहिर किया. अपने पसंदीदा स्ट्रीट फ़ूड के बारे में बात करते हुए, उन्होंने जोश के साथ चांदनी चौक की मशहूर ‘पराठे वाली गली’ का ज़िक्र किया, जो तरह-तरह के स्टफ्ड पराठों के लिए जानी जाती है. हालांकि उन्हें हाल ही में चांदनी चौक जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन करीना ने ज़ोर देकर कहा कि दिल्ली का खाना हमेशा प्रभावित करता है. उन्होंने कहा, ‘दिल्ली का खाना हमेशा ज़बरदस्त होता है.’

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दिल्ली के खाने पर फिदा हैं करीना

अपने खाने के शौकीन अंदाज़ को ज़ाहिर करते हुए, वो गर्व से कहती हैं, ‘मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है.’ दिल्ली में उनकी पसंदीदा चीज़ों में छोले-भटूरे और आलू पराठा शामिल हैं. कपूर परिवार की सदस्य होने के नाते, जो खाने-पीने के शौकीन माने जाते हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि करीना ने बातचीत का अंत बिरयानी के लिए अपने प्यार का इज़हार करते हुए किया. उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, बिरयानी, ज़ाहिर है, मैं कपूर हूँ यार. मैं इसके बारे में घंटों बात कर सकती हूँ.