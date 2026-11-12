इस्लाम की तौहीन! Kareena Kapoor ने पहना कुरान की आयत वाला पेंडेंट; अब बुरा फंसी नवाब खानदान की बहू

Kareena Kapoor Controversy: करीना कपूर ने अपने परिवार की मौजूदगी में एक छोटी सी पार्टी में दिवाली मनाई, और उन्होंने अपने दिवाली लुक की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा. अब, अपनी पोस्ट के कुछ दिनों बाद, करीना मुश्किल में पड़ गई हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन अब्बास हफीज ने करीना के पहने एक पेंडेंट को लेकर एक्ट्रेस और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर के खिलाफ लीगल नोटिस फाइल किया है.

पेंडेंट में कुरान की आयत

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीना कपूर के पेंडेंट ने सबका ध्यान खींचा है. हफीज ने कहा है कि उनके पेंडेंट में कुरान की पवित्र आयतें हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. उन्होंने अब मांग की है कि ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों को हटा दिया जाए और एक्ट्रेस से पब्लिक में माफी भी मांगी है. इस पोस्ट से उनके पहने हुए भोपाल रॉयल पेंडेंट के बारे में अटकलें लगने लगीं, कई लोगों ने दावा किया कि इसमें कुरान की एक पवित्र आयत, आयत-उल-कुर्सी है. यह ज्वेलरी तब से बड़े पैमाने पर विवाद का केंद्र बन गई है.

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करीना कपूर के आउटफिट के बारे में

करीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिससे फैंस को परिवार की एक साथ एक अनोखी झलक मिली. अपने दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, सैफ ने एक ऑल-ब्लैक ट्रेडिशनल आउटफिट चुना, जिसके साथ ब्लैक फुटवियर थे, जबकि करीना ने बारीक सजावट के साथ एक एलिगेंट बेज-टोन्ड फेस्टिव आउटफिट पहना था. उन्होंने अपने लुक को स्टेटमेंट ज्वेलरी और मैचिंग पगड़ी के साथ एक्सेसराइज़ किया. तस्वीरें शेयर करते हुए, करीना ने अपना कैप्शन सिंपल रखते हुए लिखा, “दिवाली 2026.”

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