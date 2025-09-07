चिपका ले सैयां फेविकोल से….पर पब्लिक इवेंट में थिरकीं करीना कपूर, लोग बोले-शर्मनाक

Kareena Kapoor Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर जब भी स्क्रीन पर नजर आती हैं तब अपने ग्रेसफुल अंदाज और कमाल की अदाकारी से तारीफें बटोर ले जाती हैं। लेकिन, इस बार करीना कपूर अपने स्टाइलिश या ग्रेसफुल अंदाज से नहीं, बल्कि एक डांस वीडियो की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी हैं। जी हां, हाल में करीना कपूर का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें वह एक ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट में स्टेज पर आइटम सॉन्ग चिपका ले सईयां फेविकोल से पर थिरकती नजर आ रही हैं।

करीना कपूर ने स्टेज पर किया डांस, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार और छोटे नवाब सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर सिल्वर कलर की सिक्वीन साड़ी पहने स्टेज पर डांस करती दिख रही हैं। वह सलमान खान की फिल्म दबंग के गाने चिपका ले सईयां फेविकोल से पर एक से बढ़कर एक स्टेप कर रही हैं। करीना कपूर का यह वीडियो एक ज्वेलरी ब्रैंड के इंग्लैंड में हुए प्रमोशनल इवेंट से वायरल हुआ है।

करीना कपूर हो रही हैं जमकर ट्रोल

करीना कपूर का डांस वीडियो इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और यूट्यूब पर भी वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस को स्टेज पर डांस करता देख नेटीजन्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। जहां कुछ करीना कपूर के डांस की तारीफें कर रहे हैं, तो कुछ एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलर्स का कहना है कि यह कितना अजीब है जब यह पैसे के लिए इस तरह डांस करते हैं…पैसे के लिए कुछ भी। तो दूसरे ने लिखा, येस वेरी चीप। वहीं एक ने लिखा, उम्मीद नहीं थी।

करीना कपूर की फिल्में

करीना कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने करियर में 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस ने रेफ्यूजी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वह मुझे कुछ कहना है, यादें, अशोका, अजनबी, खुशी, मैं प्रेम की दीवानी हूं,चमेली, देव, फिदा, हलचल, बेवफा, ऐतराज, क्योंकि, दोस्ती, ओमकारा, चुपचाप, जब वी मेट, टशन, गोलमाल रिटर्न्स, 3 इडियट्स, कुर्बान, मिलेंगे-मिलेंगे, गोलमाल 3, दबंग, बॉडीगार्ड, गुड न्यूज, द क्रू जैसी कई फिल्मों में नजर आई हैं। एक्ट्रेस आखिरी बार स्क्रीन पर सिंघम रिटर्न्स में नजर आई थीं।