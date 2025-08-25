Home > मनोरंजन > करोड़ों गए पानी में..! गिनीज बुक में दर्ज हुआ है इस फिल्म की बर्बादी का रिकॉर्ड! आज भी होता है मेकर्स को पछतावा

World Biggest Flop Movie : थिएटर में आइ हुई हर फिल्म हिट होगी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन इतना होता है कि एक दम मनहूस होने के तो बहुत कम चांसेज होते हैं. लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसने मेकर्स का काफी नुकसान कराया है. क्या आप जानते हैं वो कौन सी फिल्म है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 25, 2025 15:12:19 IST

Cutthroat Island
Cutthroat Island

World Biggest Flop Movie : सिनेमा की दुनिया में हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी नहीं होती. कुछ फिल्में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती हैं, तो कुछ ऐसी भी होती हैं जो इतिहास में ‘महाफ्लॉप’ के तौर पर दर्ज हो जाती हैं. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही फिल्म की, जिसकी असफलता न सिर्फ मेकर्स के लिए भारी पड़ी, बल्कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया.

इस फिल्म का नाम है ‘कटथ्रोट आइलैंड’ (Cutthroat Island). ये 1995 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म थी, जिसे रेनी हार्लिन ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में गीना डेविस, मैथ्यू मोडिन, फ्रैंक लैंगेला, मौरी चायकिन और स्टेन शॉ जैसे नामी कलाकार नजर आए थे.

 क्या थी फिल्म की कहानी?

‘कटथ्रोट आइलैंड’ की कहानी एक खजाने की खोज के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें एक लड़की को अपने पिता से खजाने का नक्शा मिलता है और फिर शुरू होती है समुद्री साहसिक रोमांच की एक यात्रा. इस सफर में फैमिली की दुश्मनी, विश्वासघात और रोमांच का तड़का भी देखने को मिलता है.

इस फिल्म के लिए बहुत उम्मीदें थीं. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 100 मिलियन डॉलर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये 10 मिलियन डॉलर भी नहीं कमा सकी. इस नुकसान ने प्रोडक्शन हाउस कैरोलको पिक्चर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और फिर कंपनी को बंद करना पड़ा.

 गिनीज बुक में दर्ज हुई फ्लॉप की कहानी

‘कटथ्रोट आइलैंड’ को इसकी असफलता के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2012 तक ‘अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म’ के तौर पर दर्ज किया गया.  

हैरानी की बात ये है कि रिलीज के लगभग तीन दशक बाद अब यही फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को पसंद आने लगी है. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे “क्लासिक एडवेंचर” कहकर देख रहे हैं. 

