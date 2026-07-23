पहले किया जोरदार Kiss, फिर करण कुंद्रा ने एक्ट्रेस को मारा ऐसा थप्पड़, जा गिरी जमीन पर, डिप्रेस रहने लगी थी हसीना

Karan Kundrra Controversy: तेजस्वी का प्यार और मशहूर टीवी एक्ट्रेस कारन कुंद्रा को हर कोई जानता ही होगा. लेकिन आज हम आपको इनसे जुड़ा एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, एक टीवी एक्ट्रेस का दावा है कि करण कुंद्रा ने सेट पर सबके सामने उन्हें थप्पड़ मारा था. थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वो ज़मीन पर गिर गईं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करण ने एक्ट्रेस और उनके परिवार को गालियां भी दीं. 2015 में, सेट पर करण कुंद्रा और एक्ट्रेस सान्वी तलवार के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया. खबरों के मुताबिक, शूटिंग के दौरान करण कुंद्रा ने एक्ट्रेस को थप्पड़ मारा था.

रोज़ रोती थीं सान्वी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब, एक्ट्रेस सान्वी तलवार ने खुद इस पूरी घटना के बारे में खुलकर बात की है. उनसे पूछा गया कि क्या उनकी ज़िंदगी में कभी ऐसा पल आया जब उन्हें सब कुछ छोड़कर चले जाने का मन हुआ हो. जवाब में सान्वी ने कहा कि यह पल तब आया जब वह शो ‘ये कहाँ आ गए हम’ में काम कर रही थीं. उन्होंने बताया कि उस समय वो रोज़ अपनी वैनिटी वैन में जाकर रोती थीं. जब उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई, तो उन्होंने बताया कि उनके और करण कुंद्रा के बीच एक घटना हुई थी. करण कुंद्रा उनमें दिलचस्पी रखते थे, लेकिन वह उनके साथ बहुत ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं थीं. करण और शो के डायरेक्टर के बर्ताव की वजह से उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा कि उन्हें लगा कि वह इंडस्ट्री ही छोड़ दें.

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डिप्रेशन में रहने लगी थीं सान्वी

सान्वी ने कहा कि उन्हें एहसास होने लगा था कि करण उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं. उस समय करण, अनुषा दांडेकर को डेट कर रहे थे, इसलिए सान्वी ने अनुषा को बताया कि उन्हें करण में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्हें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए. सान्वी ने बताया कि अनुषा सेट पर आने लगी थीं, फिर भी समस्या हल नहीं हुई. अनुषा की गैर-मौजूदगी में भी करण ऐसी हरकतें करते थे जिनसे उन्हें बहुत असहज महसूस होता था. टीवी एक्ट्रेस ने बताया कि इसके बाद डायरेक्टर उन्हें लगातार परेशान करने लगे और यह कहकर उनका मनोबल गिराने लगे कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती. उन्होंने सान्वी को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वह खुद ही शो छोड़ दें. सान्वी ने कहा कि इस स्थिति के कारण वह डिप्रेशन में चली गईं.

करण ने कर डाली थी Kiss

सान्वी को एक दिन की बात याद है जब उनके और करण के बीच एक किसिंग सीन शूट होना था. डायरेक्टर के इशारा करने से पहले ही करण ने उन्हें किस कर दिया. इससे गुस्सा होकर सान्वी ने करण कुंद्रा को थप्पड़ मार दिया. सान्वी ने कहा कि उस पल करण ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. वो वहां से चले गए लेकिन कुछ ही मिनटों में वापस आए और सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया. सान्वी ने बताया कि थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वो ज़मीन पर गिर गईं. उन्होंने कहा कि उस समय कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया. करण ने उन्हें और उनके परिवार को भद्दी-भद्दी गालियां दीं.