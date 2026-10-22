अब Karan Johar को चाहिए लाइफ पार्टनर, लेकिन शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते डायरेक्टर

Karan Johar: करण जौहर ने प्यार और साथ की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर बात की है, उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें एक लाइफ पार्टनर मिलेगा, भले ही उन्हें लगता है कि शादी उनके लिए मुमकिन नहीं है. कॉफी विद करण 9 पर विजय देवरकोंडा के साथ बातचीत के दौरान, फिल्ममेकर ने कहा कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो उनके रोज़मर्रा के अनुभव शेयर करे, उनके माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करे और उनके दस साल के जुड़वां बच्चों, यश और रूही के लिए बराबर का पेरेंट बने.

करण जौहर को है लाइफ पार्टनर की जरूरत

फिल्ममेकर करण जौहर ने अपनी पर्सनल लाइफ की एक झलक दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिसके साथ वो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के पल और बड़े माइलस्टोन्स शेयर कर सकें. फिल्ममेकर ने 21 अक्टूबर, 2026 को एयर हुए पॉपुलर सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण 9 के लेटेस्ट एपिसोड में एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ बातचीत करते हुए प्यार और साथ की अपनी उम्मीदों के बारे में बात की.

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शादी नहीं करना चाहते करण ?

बातचीत तब शुरू हुई जब विजय ने करण से अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो वो चाहते हैं. विजय को अपनी इच्छा बताने के लिए बुलाने के बाद, एक्टर ने रश्मिका मंदाना के बारे में बात करते हुए कहा, “मैं रश्मिका का हाथ पकड़ने वाला हूँ, और आप जानते हैं कि मेरे साथ वो सुरक्षित है.” फिर विजय ने सवाल करण की ओर घुमाया, उनसे पूछा कि शो के आइकॉनिक काउच पर बैठकर वो क्या करना चाहते हैं. खुलकर जवाब देते हुए, करण ने कहा, “मैं एक पार्टनर चाहता हूँ. मैं एक रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ. शादी, मुझे लगता है, टेक्निकली शायद मुमकिन न हो.

तो कोई ऐसा जिसके साथ मैं अपने दिन की छोटी-छोटी बातें शेयर कर सकूँ, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकूँ, कोई ऐसा जो मेरे जुड़वाँ बच्चों के लिए बराबर का पेरेंट हो सके जो अब दस साल के हो गए हैं, और कोई ऐसा जिसे मैं अपना कह सकूँ और फिर भी प्यार और सम्मान महसूस कर सकूँ और मेरे साथ अपनी ज़िंदगी पूरी कर सकूँ.”