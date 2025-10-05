करण जौहर ने स्टार्स के नखरों पर निकाला गुस्सा, बोले- ‘पर्सनल खर्च खुद उठाओ…
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > करण जौहर ने स्टार्स के नखरों पर निकाला गुस्सा, बोले- ‘पर्सनल खर्च खुद उठाओ…

करण जौहर ने स्टार्स के नखरों पर निकाला गुस्सा, बोले- ‘पर्सनल खर्च खुद उठाओ…

Karan Johar Slams Actors Extra Expenses: करण जौहर ने एक्टर्स की फालतू डिमांड्स और नखरों पर गुस्सा जताया है. उनका कहना है कि इस मामले में अब प्रोड्यूसर्स को सख्त होना पड़ेगा.

By: Shraddha Pandey | Published: October 5, 2025 5:43:55 PM IST

Karan Johar Slams
Karan Johar Slams

Karan Johar Interview: बॉलीवुड में फिल्मों का बजट लगातार आसमान छू रहा है. आजकल 100 से 200 करोड़ की फिल्मों का बनना आम बात हो गई है. लेकिन, इन फिल्मों के बढ़ते खर्च का बड़ा हिस्सा एक्टर्स की मोटी फीस और सेट पर उनकी डिमांड्स पर खर्च होता है. इस पर अब फिल्ममेकर करण जौहर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

कोमल नहाटा के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान करण जौहर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सभी प्रोड्यूसर्स मिलकर ऐसे एक्टर्स के खिलाफ आवाज उठाएं. उनका कहना है कि ये सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि नैतिकता की भी समस्या है.

पर्सनल ट्रेनर या खास डाइट जैसी डिमांड पर बोले करण

करण जौहर ने साफ कहा, “मुझे नखरे करने वाले एक्टर्स के साथ नैतिकता दिखाने में दिक्कत होती है. हम पहले से ही एक तय बजट रखते हैं. अगर कोई एक्टर इससे अधिक किसी पर्सनल ट्रेनर या खास डाइट जैसी डिमांड करता है, तो इसका खर्च उन्हें खुद उठाना चाहिए. ये खर्च प्रोड्यूसर के मत्थे नहीं मढ़ा जाना चाहिए. सिर्फ तभी प्रोडक्शन भुगतान करेगा, जब वह फिल्म की जरूरत होगी, जैसे किसी स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए.”

‘एक्टर का काम है अच्छा दिखना’

उन्होंने आगे कहा कि एक्टर का काम है अच्छा दिखना और अपनी फिटनेस बनाए रखना. इसके लिए पर्सनल डायट कोच या ट्रेनर का खर्चा निर्माता क्यों उठाए? यही वजह है कि अब प्रोड्यूसर्स को सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

निर्माता और निर्देशकों को एकजुट होना पड़ेगा

करण ने यह भी बताया कि निर्माता और निर्देशकों के बीच अक्सर इस मुद्दे पर चर्चा होती रहती है, लेकिन सभी एकजुट नहीं हो पाते. कई बार निर्माता बदल जाते हैं और मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है. उन्होंने कहा कि अब इसे आगे बढ़ाने और एक्टर्स के बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाने का समय आ गया है.

Tags: karan joharKaran Johar interviewKaran Johar newsKaran Johar on actors tantrums
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
करण जौहर ने स्टार्स के नखरों पर निकाला गुस्सा, बोले- ‘पर्सनल खर्च खुद उठाओ…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

करण जौहर ने स्टार्स के नखरों पर निकाला गुस्सा, बोले- ‘पर्सनल खर्च खुद उठाओ…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

करण जौहर ने स्टार्स के नखरों पर निकाला गुस्सा, बोले- ‘पर्सनल खर्च खुद उठाओ…
करण जौहर ने स्टार्स के नखरों पर निकाला गुस्सा, बोले- ‘पर्सनल खर्च खुद उठाओ…
करण जौहर ने स्टार्स के नखरों पर निकाला गुस्सा, बोले- ‘पर्सनल खर्च खुद उठाओ…
करण जौहर ने स्टार्स के नखरों पर निकाला गुस्सा, बोले- ‘पर्सनल खर्च खुद उठाओ…