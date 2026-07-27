Home > मनोरंजन > ‘यहां भी खून-खराबा करोगी या…?’ करण जौहर के शो ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 का धमाकेदार ऐलान, 2 चमकते सितारों की खूंखार एंट्री; जानिए कब और कहां होगी स्ट्रीमिंग!

‘यहां भी खून-खराबा करोगी या…?’ करण जौहर के शो ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 का धमाकेदार ऐलान, 2 चमकते सितारों की खूंखार एंट्री; जानिए कब और कहां होगी स्ट्रीमिंग!

फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोनों कंटेस्टेंट का खास अंदाज में इंट्रोडक्शन दिया है, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फैन्स दोनों कंटेस्टेंट को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं.

By: Kajal Jain | Published: July 27, 2026 4:14:43 PM IST

'मर्डर करना तो इनकी फितरत है...' करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का धमाकेदार ऐलान, 2 चमकते सितारों की खूंखार एंट्री; जानिए कब और कहां होगी स्ट्रीमिंग!
'मर्डर करना तो इनकी फितरत है...' करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का धमाकेदार ऐलान, 2 चमकते सितारों की खूंखार एंट्री; जानिए कब और कहां होगी स्ट्रीमिंग!


OTT की दुनिया में सस्पेंस, धोखा और माइंड गेम से भरा पॉपुलर रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ (The Traitors) एक बार फिर लौट रहा है. फिल्ममेकर करण जौहर एक बार फिर इस धमाकेदार शो को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. शो के मेकर्स ने हाल ही में इसका नया प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है. पहले सीजन की बंपर सफलता के बाद अब सीजन 2 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इस बार शो में ट्विस्ट और टर्न्स और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि इसमें देश के जाने-माने सेलेब्स अपनी चालें चलते नजर आएंगे.

सामने आए नए प्रोमो में करण जौहर ने इस सीजन के पहले दो कंटेस्टेंट्स के नाम से पर्दा उठा दिया है, जिन्हें सुनकर फैंस हैरान भी हैं और खुश भी. ‘बिग बॉस 17’ के विनर मुनव्वर फारूकी और बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री मल्लिका शेरावत इस सीजन के पहले दो कन्फर्म कंटेस्टेंट बन गए हैं. करण जौहर ने अपने खास अंदाज में दोनों का इंट्रोडक्शन दिया है, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. आइए जानते हैं कि इस बार ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है.

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मुनव्वर और मल्लिका की एंट्री से मचा तहलका

शो के प्रोमो में करण जौहर ने मल्लिका शेरावत का स्वागत करते हुए एक मजेदार पंच मारा और कहा कि ‘मर्डर करना तो इनकी फितरत में है, यहां पे भी ये मर्डर करेंगी या…?’ इसके बाद उन्होंने ‘बिग बॉस 17’ के विनर और स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को ‘रियलिटी शोज का बादशाह’ कहकर उनका स्वागत किया. इन दोनों दिग्गजों की एंट्री यह साफ करती है कि इस बार का गेम बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया प्रोमो

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर ‘द ट्रेटर्स’ सीज़न 2 का प्रोमो शेयर किया. उन्होंने लिखा, ‘एक साल बीत गया, पर कुछ धोखे अभी भी उतने ही ताज़े हैं. ये धोखे इतने यादगार हैं कि इन्हें ‘द ट्रेटर्स’ के म्यूजियम में रखना चाहिए.’ इसके बाद उन्होंने आशीष विद्यार्थी पर तंज कसा, जो सीज़न 1 में अक्सर सोते हुए नज़र आए थे. प्रोमो में उर्फी जावेद और अपूर्वा मुखीजा के क्लिप भी दिखाए गए, जिस पर करण ने मज़ाक में कहा, ‘दोस्ती तो टैम्परेरी थी, लेकिन कलेश परमानेंट है.’
प्रोमो में पुरव झा, उर्फी और एल्नाज़ नोरौज़ी भी नज़र आए, जिस पर करण ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘इन सबको पोस्ट ट्रेटर स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) है.’

क्या है शो का फॉर्मेट?

डच फॉर्मेट ‘डी वेराडर्स’ (De Verraders) पर आधारित इस शो में 21 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. गेम के नियमों के मुताबिक, कुछ कंटेस्टेंट्स को गुप्त रूप से ‘ट्रेटर’ (धोखेबाज) बनाया जाता है, जबकि बाकी खिलाड़ी ‘इनोसेंट’ (सीधे-साधे) होते हैं. ट्रेटर्स रात के अंधेरे में एक-एक करके खिलाड़ियों को गेम से बाहर करते हैं, और इनोसेंट्स को मिलकर यह पता लगाना होता है कि असली ट्रेटर कौन है.

कब और कहां देख सकेंगे?

दर्शकों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 का प्रीमियर 13 अगस्त को होने जा रहा है. इस बार शो में और भी ज्यादा ड्रामा, स्ट्रैटजी और जबरदस्त माइंड गेम्स देखने को मिलेंगे, जिसे फैंस हर गुरुवार को प्राइम वीडियो पर एन्जॉय कर सकेंगे.

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Tags: Amazon Prime videobollywood newsentertainment newskaran joharthe traitors
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