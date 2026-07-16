‘रामायण’ के ट्रेलर लॉन्च से पहले मुश्किलों में घिरा कपूर परिवार, राहा और रणबीर दोनों की हालत खराब, काला चश्मा पहन छिपा रहे आँखें

Ranbir Kapoor: 24 जुलाई को दिल्ली में फिल्म ‘रामायण’ का भव्य ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, लेकिन इससे पहले रणबीर कपूर बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं. सूत्रों के अनुसार हाल ही में रणबीर कपूर को कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, जिसकी वजह से वो इन दिनों काला चश्मा पहनकर हर जगह घूम रहे हैं.

इससे पहले उनकी बेटी राहा को भी कंजंक्टिवाइटिस हो गया था. हालांकि खबरों के अनुसार रणबीर कपूर कंजंक्टिवाइटिस के बावजूद ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

सीबीएफसी ने ‘यू’ सर्टिफिकेट दिया

फिल्म रिलीज से पहले, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने ट्रेलर को ‘यू’ (यूनिवर्सल) रेटिंग प्रदान कर दी है, जिससे इसे सभी आयु वर्ग के दर्शक देख सकते हैं. कुछ महीने पहले रिलीज़ हुई फिल्म की पहली झलक में रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में दिखाया गया था और दर्शकों को इसके भव्य स्वरूप की एक झलक पेश किया गया था. जहां कई लोगों ने दृश्य निर्माण की भव्यता की प्रशंसा की, वहीं कुछ अन्य लोगों ने फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर सवाल उठाए.

रामायण की स्टार कास्ट के बारे में

रामायण में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रूप में मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में सनी देओल हनुमान जी का किरदार निभाएंगे, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में होंगे. यह फिल्म दो भागों में बनेगी. रामायण का पहला भाग दिवाली 2026 के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है.

कंजंक्टिवाइटिस के बारे में

हमारी आंखों में एक पारदर्शी पतली झिल्ली, कंजक्टिवा होती है जो हमारी पलकों के अंदरूनी और आंखों की पुतली के सफेद भाग को कवर करती है, इसमें सूजन आने या संक्रमित होने को कंजक्टिवाइटिस या आंख आना कहते हैं. जब कंजक्टिवा की छोटी-छोटी रक्त नलिकाएं सूज जाती हैं, तब ये अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं और आंखों का सफेद भाग लाल या गुलाबी दिखने लगता है। इसलिए इसे पिंक आई भी कहा जाता है. कंजक्टिवाइटिस की समस्या आंखों में बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण या एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकती है.