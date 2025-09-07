Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कपूर खानदान का बदनसीब सितारा, दर्जनों फिल्मों से भी नहीं चमकी किस्मत, हो गया गुमनाम

कपूर परिवार ने इंडियन सिनेमा को शोमैन राज कपूर रोमांस किंग ऋषि कपूर और ट्रेंडसेटर करीना और करिश्मा जैसे सुपरस्टार दिए हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है इसी परिवार का एक सदस्य जिसकी किस्मत बॉलीवुड में चमक नहीं पाई

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 7, 2025 16:19:00 IST

Ravindra Kapoor life Journey: बॉलीवुड में अगर किसी फेमस परिवार की बात होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा कपूर खानदान की होती है, कई सालों में इस परिवार ने इंडस्ट्री को काफी बड़े सुपरस्टार दिए हैं पृथ्वीराज कपूर से शुरुआत हुई और यह विरासत आज धीरे-धीरे रणबीर कपूर तक पहुंच चुकी है।  इस परिवार ने इंडियन सिनेमा को शोमैन राज कपूर रोमांस किंग ऋषि कपूर और ट्रेंडसेटर करीना और करिश्मा जैसे सुपरस्टार दिए हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है इसी परिवार का एक सदस्य जिसकी किस्मत बॉलीवुड में चमक नहीं पाई उन्होंने फिल्में तो काफी सारी की लेकिन वह आज भी गुमनाम है उनका नाम है रविंद्र कपूर जिन्हें लोग गोगा कपूर के नाम से भी जानते हैं। 

गुमनामी में बिता करियर और किया सिर्फ साइड रोल

रविंद्र कपूर बॉलीवुड के बड़े खानदान कपूर परिवार से ताल्लुक रखते हैं इसके बाद भी उन्होंने फिल्मों में साइड रोल निभाए। उन्होंने ‘ठोकर’ और ‘पैसा’ जैसी फिल्मों से शुरुआत की लेकिन उनके हिस्से हमेशा सिर्फ साइड रोल या छोटे-छोटे रोल ही आए। उन्होंने अपने परिवार की कंपनी RK फिल्म में कोई भी फिल्म नहीं किया जबकि उनके भाई कमल कपूर इंडस्ट्री के एक जाने-माने विलेन बन गए। रविंद्र के किरदार बड़े पर्दे पर इतने छोटे होते थे कि कई बार दर्शक उन्हें नोटिस नहीं कर पाते थे यही वजह थी कि धीरे-धीरे वह एक गुमनाम चेहरा बन गए। 

पंजाबी इंडस्ट्री में भी पहचान बनाने की करी कोशिश

रविंद्र कपूर ने अपनी पहचान बनाने की कोशिश पंजाबी इंडस्ट्री में भी की थी जहां उन्हें गोगा नाम से पहचान मिली और फैंस ने उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहा लेकिन जब उन्होंने दोबारा बॉलीवुड की तरफ अपने कदम मोड़े तो उनके हालात वापस पहले जैसे ही हो गए उन्होंने धर्मेंद्र की फिल्म ‘आया सावन झूम के’ ‘यादों की बारात’ , ‘द बर्निंग ट्रेन’ जैसी काफी बड़ी फिल्मों में काम तो किया लेकिन उन्हें वहां उतना फेम नहीं मिला कई बार तो उन्हें क्रेडिट तक नहीं दिया गया। 

आखिरी वक्त तक किया काम लेकिन पहचान रह गई अधूरी

रविंद्र कपूर को आखिरी बार साल 1991 में आई फिल्म बेनाम बादशाह में देखा गया था इसमें पहले वह कई फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार निभाते थे उनकी जिंदगी का सफर बताता है की पूरी उम्र उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी लेकिन उसके बाद भी उन्हें नाम और शोहरत नहीं मिला आज भी लोग उन्हें उनके असली नाम रविंद्र कपूर से नहीं बल्कि गोगा कपूर के नाम से जानते हैं। 

