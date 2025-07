खालिस्तानी हमले से नहीं डरे कपिल शर्मा, धमकी के बाद फिर वापस आएगा ‘हिम्मतवाल’, टीम ने जारी किया ऐसा बयान हिलकर रह गया खालिस्तान!

Kapil Sharma Cafe Firing : कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने तीन दिन पहले ही कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सर्रे में अपना एक नया कैफे खोला था। लेकिन इस कैफे पर बुधवार 10 जुलाई को अचानक गोलियां बरसा दी गई। कैफे पर 9 राउंड फायरिंग की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल के कैफे पर हमले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह लाडी ने ली है। यह NIA की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। इस हमले की खबर मिलने से कपिल शर्मा को काफी नुकसान हुआ है। जिससे उनका परिवार काफी शॉक में हैं। वहीं अब हमले के बाद ‘कैप्स कैफे’ की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है।

कैफे पर फायरिंग आधी रात को की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हाताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन कपिल के कैफे को काफी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे से कपिल के फैंस भी घबरा गए हैं। इस घटना के बाद अब कपिल की पत्नी गिन्नी चतरथ की टीम ने रिएक्ट किया है। कैप्स कैफ के के इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया गया है। वह शॉक से उभरने की कोशिश करने में लगी हुई है।

जारी किए गए बयान में कैप्स कैफे ने लिखा- हमने कैप्स कैफे स्वादिष्ट कॉफी और दोस्ताना बातचीत के मकसद से खोला था। हमने सोचा थआ कि इसके जरिए न सिर्फ कम्युनिटी साथ आएगी, बल्कि खुशियां भी आएंगी। लेकिन यह टकराव दिल दहला देने वाला है। हम इस सदमें से उभर रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे।

Indian Comedy actor Kapil Sharma recently opened his new venture KAPS CAFE in Surrey BC. Are these the warning shots for what ?

No one is safe here in Canada. Who is responsible for making this beautiful country , a criminal land with week law system #PublicSafety pic.twitter.com/tCBjJ1LNQC

— Nitin Chopra (@chopsnitin) July 10, 2025