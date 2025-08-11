Huma Qureshi ने भाई को बनाया था बॉयफ्रेंड! कपिल के शो में खोला अपना सालों पुराना राज…लोगों के पैरों तले खिसकी जमीन

The Great Indian Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा का शो इन दिनों छाया हुआ है। दर्शकों को ये सीजन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। हाल ही के एक लेटेस्ट एपिसोड में भाई-बहन की जोड़ियां नजर आई। इस एपिसोड़ में हुमा कुरैशी-साकिब सलीम और शिल्पा-शमिता शेट्टी एक साथ धमाल मचाते हुए नजर आए। इस दौरान सभी ने अपने और एक-दूसरे के कई राज खोले।

हुमा कुरैशी ने किया बड़ा खुलासा

इस बीच हुमा कुरैशी ने साकिब को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया। जिसमें उन्होंने बताया कि- वह कभी-कभी अपने भाई को ही बॉयफ्रेंड बना लेती है। बता दे कि हुमा कुरैशी एक डेटिंग ऐप की मालकिन भी है। इस पर कपिल शर्मा ने साकिब से पूछा कि वह बहन के डेटिंग ऐप का फायदा क्यों नहीं उठाते। आप अभी तक सिंगल हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए हुमा ने कहा कि- एक बार हम परिवार के साथ र्की गए थे। मम्मी-पापा के सोने के बाद मैं और साकिब पार्टी के लिए चले गए।

Saiyaara की आंधी में उड़ी विक्की कौशल की छावा, पहली ही मूवी में Ahaan Panday ने किया ऐसा कमाल, बन गई नंबर 1 प्रॉफिटेबल फिल्म

भाई को बना लेती हैं बॉयफ्रेंड

जब हम वहां पहुंचे थे तो, साकिब एक लड़की को चेक आउट कर रहे थे। मुझे लगा कि अगर ये उस लड़की के साथ गया तो, मैं अकेली रह जाउंगी। फिर मैंने साकिब को बेबी कहकर बुलाया। इसके बाद लड़की ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे लगा कि हम गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड हैं। मैं ऐसा कई बार कर चुकी हूं। यह सुनकर सभी जोर-जोर से ठहाके मारने लगे।

बता दें कि हुमा और साकिब बॉलीवुड के वो भाई-बहन हैं। दोनों एक दूसरे का पर्सनली और प्रोफेशनली काफी साथ भी देतें हैं। हुमा साकिब को भाई के साथ-साथ अपना अच्छा दोस्त भी मानती हैं।

प्यार में धोखा, बदले की आग ने सब कुछ कर दिया तबाह, रूह कंपा देगी 13 साल पुरानी ये बदले की कहानी