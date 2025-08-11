Home > मनोरंजन > Huma Qureshi ने भाई को बनाया था बॉयफ्रेंड! कपिल के शो में खोला अपना सालों पुराना राज…लोगों के पैरों तले खिसकी जमीन

The Great Indian Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा के लेटेस्ट एपिसोड में हुमा कुरैशी अपने भाई साकिब सलीम के पहुंची। इस दौरान उन्होंने अपनी लव लाइफ से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला राज खोला।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 11, 2025 08:44:00 IST

The Great Indian Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा का शो इन दिनों छाया हुआ है। दर्शकों को ये सीजन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। हाल ही के एक लेटेस्ट एपिसोड में भाई-बहन की जोड़ियां नजर आई। इस एपिसोड़ में हुमा कुरैशी-साकिब सलीम और शिल्पा-शमिता शेट्टी एक साथ धमाल मचाते हुए नजर आए। इस दौरान सभी ने अपने और एक-दूसरे के कई राज खोले। 

इस बीच हुमा कुरैशी ने साकिब को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया। जिसमें उन्होंने बताया कि- वह कभी-कभी अपने भाई को ही बॉयफ्रेंड बना लेती है। बता दे कि हुमा कुरैशी एक डेटिंग ऐप की मालकिन भी है। इस पर कपिल शर्मा ने साकिब से पूछा कि वह बहन के डेटिंग ऐप का फायदा क्यों नहीं उठाते। आप अभी तक सिंगल हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए हुमा ने कहा कि- एक बार हम परिवार के साथ र्की गए थे। मम्मी-पापा के सोने के बाद मैं और साकिब पार्टी के लिए चले गए।

भाई को बना लेती हैं बॉयफ्रेंड 

जब हम वहां पहुंचे थे तो, साकिब एक लड़की को चेक आउट कर रहे थे।  मुझे लगा कि अगर ये उस लड़की के साथ गया तो, मैं अकेली रह जाउंगी। फिर मैंने साकिब को बेबी कहकर बुलाया। इसके बाद लड़की ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे लगा कि हम गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड हैं। मैं ऐसा कई बार कर चुकी हूं। यह सुनकर सभी जोर-जोर से ठहाके मारने लगे। 

बता दें कि हुमा और साकिब बॉलीवुड के वो भाई-बहन हैं। दोनों एक दूसरे का पर्सनली और प्रोफेशनली काफी साथ भी देतें हैं। हुमा साकिब को भाई के साथ-साथ अपना अच्छा दोस्त भी मानती हैं। 

