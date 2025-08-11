Kapil Sharma की जान को किससे है खतरा? बढ़ाई गई सिक्योरिटी, जानें कॉमेडियन को क्या मिली है धमकी

Kapil Sharma Security : मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने यह कदम कनाडा स्थित उनके कैप्स कैफ़े में दो बार हुई गोलीबारी की घटना के बाद उठाया है। हाल ही में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कपिल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कॉमेडियन की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है।

सूत्रों ने बताया कि वे यह नहीं बता सकते कि कपिल शर्मा की सुरक्षा किस श्रेणी में बढ़ाई गई है। पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि कपिल शर्मा को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो।

एक महीने में दो बार कैफ़े पर गोलीबारी

कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े में एक महीने से भी कम समय में दो बार गोलीबारी हुई है। इससे पहले 10 जुलाई को कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया था। गोलीबारी में कैफ़े को काफी नुकसान हुआ था। इस हमले की ज़िम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के कार्यकर्ता हरजीत सिंह लाडी ने ली थी। इसके बाद 7 अगस्त को भी कपिल शर्मा के कैफ़े पर गोलियां चलाई गईं। इस हमले की ज़िम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली थी।

बिश्नोई गैंग ने कपिल शर्मा को दी थी धमकी

कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हुई गोलीबारी के बाद, लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो सामने आया था। इसमें हैरी बॉक्सर ने बताया था कि ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 3’ के उद्घाटन समारोह में सलमान खान को बुलाने की वजह से कैफे पर गोलीबारी की गई थी। ऑडियो में कहा गया था कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे मार दिया जाएगा। इस ऑडियो में यह भी कहा गया था कि अब किसी भी निर्देशक, निर्माता या अभिनेता को चेतावनी नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधे गोली मार दी जाएगी। हालाँकि, इनखबर इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

कपिल शर्मा का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो, कपिल शर्मा इन दिनों अपने कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 3’ को होस्ट करते नज़र आ रहे हैं। यह शो हर शनिवार नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। इसके अलावा, उनकी फिल्म ‘किस किस को प्यार करूँ 2’ भी पाइपलाइन में है, जो इसी साल रिलीज़ के लिए तैयार है।

