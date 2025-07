कनाडा में 3 दिन पहले खुला ही था कपिल शर्मा का कैफे, अब चल गईं धड़ाधड़ गोलियां, Video हो रहा वायरल

Kapil sharma: कॉमेडियन कपिल शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कपिल के कनाडा कैफ़े में गोलीबारी हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि कपिल का यह कैफ़े हाल ही में खुला था। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स रात के समय कैफ़े की खिड़कियों पर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। शख्स एक कार में है और यह वीडियो भी वहीं से बनाया जा रहा है।

कपिल का यह कैफ़े कनाडा के सरे इलाके में है। कुछ दिन पहले ही इस कैफ़े को बड़े पैमाने पर खोला गया था। कपिल के इस कैफ़े पर लोगों की भारी भीड़ भी देखी गई। गोलीबारी का यह वीडियो रात का है, जहाँ एक कार सवार कैफ़े की खिड़कियों पर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

World Famous comedian Kapil Sharma’s newly inaugurated restaurant KAP’S CAFE shot at in Surrey, BC, Canada last night.

Harjit Singh Laddi, a BKI operative, NIA’s (INDIA ) most wanted terrorist has claimed this shoot out citing some remarks by Kapil@SurreyPolice pic.twitter.com/p51zlxXbOf

— Ritesh Lakhi CA (@RiteshLakhiCA) July 10, 2025