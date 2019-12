बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. कॉमेडियन और मशहूर एक्टर कपिल शर्मा पिता बन गए हैं. गिन्नी चतरथ ने एक नन्ही बेटी को जन्म दिया है. कपिल शर्मा की बेटी के जन्म पर रकुल प्रीत, गुरू रंधावा, दिया मिर्जा, अरोड़ा, सानिया नेहवाल समेत कई सेलिब्रिटी और फैंस ने उन्हें बधाई दी है.

रैपर और सिंगर गुरू रंधावा ने कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ को सोशल मीडिया के जरिए बधाई देते हुए कहाज बधाई पाजी, अब मैं ऑफिशियली चाचा बन गया. वहीं रकुल प्रीत ने लिखा- बेबी गर्ल की आपको बहुत-बहुत बधाई. इसके अलावा कॉमेडियन और यूट्यूबर भुवन बाम ने लिखा भइया आपको बधाई.

हाल ही में कपिल शर्मा ने अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के एक पोस्ट पर कॉमेंट कर कहा था कि उनकी गुड न्यूज अक्षय की गुड न्यूज से पहले आ आ जाएगी और ऐसा हुआ भी. कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ ने बेटी को जन्म दिया है.

कपिल शर्मा ने 12 दिसंबर 2018 को गिन्नी चतरथ से शादी की थी. शादी में भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया, सुमोना चक्रवर्ती, कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, फेमस सिंगर ऋचा शर्मा और राजीव ठाकुर पहुंचे थे. शादी की पहली सालगिरह से पहले ही कपिल के घर किलकारियां गूंजी है. अक्टूबर में गिन्नी चतरथ ने बेबी शॉवर फंक्शन रखा था. बेबी शॉवर में उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और कपिल शर्मा शो के सभी को-स्टार्स शामिल हुए थे. इतना ही नही कुछ दिनों पहले कपिल, गिन्नी को बेबी मून के लिए कनाडा भी लेकर गए थे.

Congrats my paji. I’m officially a Chacha now ❤️ — Guru Randhawa (@GuruOfficial) December 9, 2019

Bhaiya! Congratulations! 🤗♥️ — Bhuvan Bam (@Bhuvan_Bam) December 9, 2019

Congratulations Kapil! Love and blessings for your baby girl 💓 — Dia Mirza (@deespeak) December 10, 2019

Congratulations brother ❤️daughters Are angels ✌️💪🥰 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) December 10, 2019

Congrats bro!!! 🤗 — Milap (@zmilap) December 10, 2019

Jai maata di prah blessed with an angel ! 🌹🌹🌹🌹🌹 — Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) December 10, 2019

Congratulations 👶🏻👶🏻👶🏻👶🏻👍 — Saina Nehwal (@NSaina) December 10, 2019

Bahut bahut Mubarakan mere veer waheguru hamesha Kush rakhe Sari family nu 👍👌 — Sukshinder Shinda (@SukshnderShinda) December 10, 2019

Congratulations Paji! — Sukhbir Singh (@Sukhbir_Singer) December 10, 2019

Congratulations brother ,,,,, so so happy for you , welcome to the little bundle of joy 🤗🤗🤗🤗🤗❤️❤️❤️❤️ — kiku sharda (@kikusharda) December 10, 2019

Heartest congratulations Kapil phaaji .. god bless the angel and the entire family 🙌🏽👏 — Rahul Dev Official (@RahulDevRising) December 10, 2019

कपिल शर्मा इन दिनों अपने फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो से खूब धमाल मचा रहे हैं. कपिल शर्मा अपने शो और कॉमेडी के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं. उनका ये शो टीआरपी की रेस में बाकी अन्य शो से सबसे आगे है.

Also Read, ये भी पढ़ें- Kapil Sharma Blessed A Baby Girl: कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ के घर आई नन्ही परी, कॉमेडी किंग ने फैंस से मांगा आशीर्वाद

Congratulationssssssss!!!! 😀😀 god bless the baby girl with all the happiness ❤️ — Rakul Singh (@Rakulpreet) December 10, 2019

Aamir Khan Shoots Laal Singh Chaddha In Kolkata: आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की कोलकाता में शूटिंग, हावड़ा ब्रिज के पास उनका खतरनाक लुक देख चौंक गए लोग

Anita Hassanandani Sexy Video: अनिता हस्सनंदनी के हॉट वीडियो ने किया मदहोश, सेक्सी फिगर से खींचा फैंस का ध्यान

और पढ़ें