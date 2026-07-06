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OTT ने बदल दी इस फ्लॉप फिल्म की किस्मत, Netflix पर रिलीज होते ही कर रही नंबर-1 ट्रेंड

Ott Release: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही कपिल शर्मा और नीतू सिंह की वो फिल्म जो इन दिनों Netflix ट्रेंड कर रही है. रिलीज के बाद फिल्म ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर-2 पर पहुंच गई है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 6, 2026 10:17:19 AM IST

OTT ने बदल दी इस फ्लॉप फिल्म की किस्मत, Netflix पर रिलीज होते ही कर रही नंबर-1 ट्रेंड


Netflix Trending Series: हर फिल्म की किस्मत सिनेमाघरों में तय नहीं होती. कई बार जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लोगों को पसंद नहीं आती, वही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शानदार वापसी करती हैं. इन दिनों भी एक ऐसी ही हिंदी फिल्म चर्चा में है, जिसे थिएटर रिलीज के दौरान खास सफलता नहीं मिली थी. हालांकि, Netflix पर स्ट्रीम होते ही इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया और ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी मजबूत जगह बना ली.

हाल ही में Netflix पर रिलीज हुई फिल्म ‘दादी की शादी’ (Daadi Ki Shaadi) को ओटीटी लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फैमिली ड्रामा-कॉमेडी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. फिल्म में कपिल शर्मा, नीतू सिंह और सादिका खतीब समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. अब डिजिटल रिलीज के बाद फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है. Netflix पर इसे बड़ी संख्या में दर्शक देख रहे हैं, जिसके चलते ये ट्रेंडिंग फिल्मों की सूची में तेजी से ऊपर पहुंच गई है.

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 परिवार और रिश्तों पर आधारित है कहानी

‘दादी की शादी’ की कहानी एक बुजुर्ग महिला की शादी के इर्द-गिर्द घूमती है. इसी अनोखे घटनाक्रम के कारण परिवार में कई मजेदार और भावनात्मक मोड़ आते हैं, जिनमें एक युवक की शादी भी अटक जाती है. फिल्म कॉमेडी के साथ-साथ पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं को भी हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करती है. इस फिल्म के जरिए रिद्धिमा कपूर ने भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, जो दर्शकों के लिए एक खास आकर्षण रहा.

 Netflix की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर-2 पर पहुंची फिल्म

OTT पर रिलीज के बाद ‘दादी की शादी’ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप नहीं छोड़ सकी, वही अब Netflix पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिलहाल ये फिल्म Netflix इंडिया की टॉप-10 फिल्मों की सूची में नंबर-2 स्थान पर ट्रेंड कर रही है और लगातार दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

Tags: daadi ki shadientertainment newsnetflixNetflix Trending SeriesOTT Series
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