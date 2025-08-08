जो Salman Khan के साथ उसे….अब lawrence bishnoi ने कपिल शर्मा को यमलोक पहुंचाने की दी बात, जैसे ही पहुंची खबर सहम गए भाईजान!

Kapil Sharma Restaurant Firing: कपिल शर्मा के कनाडा रेस्टोरेंट पर एक बार फिर कुछ लोगों ने फायरिंग की। इस हमले की जानकारी जेल में बैठे लॉरेंस के गैंग ने ली है। वहीं इस हमले की बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का ऑडियो भी सामने आ चुका है। जिसमें वह फायरिंग का जिम्मेदारी ले रहे हैं। साथ ही एक धमकी भी दी है कि सलमान खान के साथ जो कोई काम करेगा उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। सलमान खान को उद्घाटन कार्यक्रम में बुलाने के कारण कपिल के कैफे पर हमला किया गया है।

लॉरेंस गैंग ने दी धमकी

कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर इससे पहले भी एक बार फायरिंग हुई थी। जिसके बाद कॉमेडियन ने सबसे मिलकर एक साथ खड़े होने की अपील की थी। जारी किए गए ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि कपिल ने नेटफ्लिक्स शो के उद्घाटन पर सलमान खान को बुलाया था, इसी कारण उनके कैफे पर फायरिंग की गई है। साथ ही ऑडियों में बाकि लोगों के लिए भी चेतावनी दी गई है कि अगली बार डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कलाकार को हमले से पहले किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी, सीधा छाती पर गोली मारकर जान ले ली जाएगी।

सलमान खान के साथ काम करने वालों को मार देंगे

उसने कहा कि हम मुंबई का माहौल खराब कर देंगे, तुम सपने में भी ऐसा सोच नहीं पाओगे। अगर सलमान के साथ किसी ने भी काम किया चाहे वो छोटा मोटा ही डायरेक्टर या कलाकार हो। हम उसे सीधा मौत के घाट उतार देंगे। जानकारी के अनुसार, ऑडियो लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का है।

