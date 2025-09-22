Kantara Chapter 1 Trailer: रहस्य और रोमांच से भरपूर होगी कहानी, ऋषभ शेट्टी खोलेंगे कई राज़
'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1' का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो गया है. एक बार फिर कांतारा की दुनिया के रहस्य सबके सामने होंगे.

Published: September 22, 2025

Kantara: A Legend Chapter 1 Trailer: इस साल की बहुप्रतीक्षित मूवी ‘कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर’ (Kantara: A Legend Chapter 1) का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ये 2022 की हिट फिल्म कांतारा का प्रिक्वल है. फिल्म गाँधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी. कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1 भी पहले पार्ट की तरह ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) ने डायरेक्ट की है और इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी है. फिल्म में लीड रोल में भी ऋषभ ही नजर आएंगे. 

क्या दिखाया गया ट्रेलर में? 
‘कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1’ की कहानी भी वहीं से शुरू होगी जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था. ट्रेलर में मेकर्स ने बहुत ज्यादा राज़ तो नहीं खोले हैं लेकिन ट्रेलर से लग रहा है कि फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर होगी. फिल्म में इस बार कांतारा के इतिहास की कहानी दिखाई जाएगी. ट्रेलर में भी कई बेहतरीन विजुअल्स देखने को मिले हैं जिससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि पूरी फिल्म भी एक अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस दर्शकों को देगी.

फिल्म में इस बार कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे जिनमें एक नाम गुलशन देवैया का भी है. वह कुलशेखर के किरदार में नजर आयेंगे. गुलशन को ट्रेलर में भी काफी जगह दी गई है जिससे लग रहा है कि वो नेगेटिव शेड वाले किरदार में नज़र आयेंगे हालांकि ऋषभ शेट्टी के रोल को लेकर ट्रेलर में ज्यादा परतें नहीं खोली गई हैं. 

पहले पार्ट ने कमाए थे 400 करोड़ 

फिल्म को 2 अक्टूबर को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम और इंग्लिश में रिलीज़ किया जाएगा. आपको बता दें कि फिल्म का पहला पार्ट ज़बरदस्त हिट साबित हुआ था. 16 करोड़ में बनी फिल्म ने 2022 में करीब 400 करोड़ का बॉक्सऑफिस बिजनेस करके सबको चौंका दिया था. इस फिल्म की सक्सेस ने ऋषभ शेट्टी को पैन इंडिया स्टार बना दिया था. कांतारा से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था लेकिन इस फिल्म के बाद उनकी पॉपुलैरिटी न केवल इंडिया बल्कि विदेशों में भी हो गई थी. फिल्म में उनके द्वारा परफॉर्म किया गया भूत कोला डांस जबरदस्त पॉपुलर हुआ था. 

